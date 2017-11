Carbap pide celeridad para declarar la emergencia

Horacio Salaverry, tesorero de Carbap pidió al Gobierno bonaerénse mayor celeridad en la declaración de emergencia agropecuaria para aquellos productores que tienen inconvenientes por las inundaciones.

“Cuando el agua está en el campo no hay tiempo para cuestiones burocráticas, el tiempo es ya, la emergencia es hoy”, advirtió Salaverry en Trenque Lauquen, donde participó del acto inaugural de Expo Rural.

El referente de Carbap entendió que “el concepto de la inundación y de lo que es la emergencia tiene que ser más amplio, más comprensivo y temporal”.

“Entendemos que el Gobierno quiere ser más analítico en esto, pero el análisis tiene que ser en tiempo y forma, cuando el agua está en el campo no cuatro o seis meses después”, detalló Salaverry sobre su posición.

Asimismo, consideró que el Ejecutivo provincial “entiende el problema, hasta el momento no han aparecido las soluciones como deseamos o como deberían ser”.