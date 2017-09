En General Villegas, Vidal afirmó que hay “53 obras planificadas” en la Región

EL DRAMA DE LA INUNDACIÓN

La gobernadora María Eugenia Vidal recorrió ayer una serie de obras hídricas en el partido de General Villegas, destinadas a evitar las inundaciones, desde donde advirtió que “gobernar es estar y hacer: estar en el momento difícil y hacer las obras para que la gente no la vuelva a pasar mal".

"Las obras se están haciendo, eso es lo que lleva tranquilidad a la gente. Estamos avanzando en un terraplén definitivo que no sólo le va a llevar tranquilidad a la ciudad: estamos haciendo lo mismo en otras pequeñas localidades", explicó la mandataria provincial.

Acompañada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís; el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa; y los intendentes de General Villegas, Eduardo Campana; de Rivadavia, Javier Reynoso; y de Carlos Tejedor, Raúl Sala; Vidal supervisó los trabajos que se realizaban sobre la Ruta Nacional 188, ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial.

En ese marco recordó que "hoy tenemos 53 obras planificadas, once que ya están terminadas que tienen que ver con hidráulica y 22 como ésta en distintos lugares del noroeste de la Provincia que fue tan afectado por la lluvia. Las vamos a terminar, porque como dice el Presidente, 'obra que empieza, obra que se termina'. Eso es lo importante".

"Cuando se termina –prosiguió-, el sector productivo se empieza a recuperar y la gente sabe que el agua no va a llegar a su casa. Las obras son lo que de verdad le lleva tranquilidad a la gente".

Plan de Emergencia Hídrica

El Plan de Emergencia Hídrica para el Noroeste bonaerense contempla la ejecución de 53 obras en total (44 hidráulicas, 6 de vialidad y tres de vivienda). Actualmente, 22 están en ejecución y otras 11 finalizadas.

Entre los trabajos se contempla la protección de cascos urbanos a partir de terraplenes de defensa, la limpieza de canales y arroyos, y el mejorado de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres.