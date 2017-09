Nuevas amenazas de muerte a Macri y Vidal: "Que en paz descansen"

"Están todos muertos. En la marcha Cambiemos Bonzi facho. QEPAD MEV MM", fue la advertencia que puso nuevamente en duda la seguridad del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.

La intimidación fue hallada dentro de un sobre negro que fue encontrado en un local partidario de Cambiemos en La Matanza.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Andrea Palin, de la UFI 9, y entre otras medidas dispuso la consigna policial en el establecimiento, el secuestro del sobre por Policía Científica con cadena de custodia, establecer huellas y/o rastros, el relevamiento de las cámaras de seguridad casa por casa, y citar para una primera audiencia a la persona que denunció la intimidación.

La semana pasada, la Policía Federal detuvo a María Carolina Pavlovsky, imputada por una terrible amenaza a la hija de Macri y Juliana Awada, Antonia, a través de las redes. "Macri estás avisado! Tu hija no va a 'desaparecer', no la saques de tu casa. No me importa que sea una nena! Se que es tu hija y a que colegio va". El mensaje estuvo acompañado por la foto de un arma y el pedido de aparición de Santiago Maldonado.

"No estamos dispuestos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedarán impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", aseguró en ese momento la ministra del área, Patricia Bullrich.