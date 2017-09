Vidal, contra la Junta Electoral

LEY DE PARIDAD

La gobernadora María Eugenia Vidal pidió a la Junta Electoral que revoque la resolución 114, que suspende la vigencia de la ley de paridad de género, y se sumó así, con sus propios argumentos a los planteos judiciales que viene haciendo el massismo en contra de esa medida.

“Venimos a solicitar que se revoque por contrario imperio la resolución técnica N° 114 de fecha del 28 de agosto del corriente”, dice la revocatoria, que firmaron los apoderados de Cambiemos Patricio Blanco Ilari, José Ramón Sagastume y Santiago Eugenia Espil.

De esa manera, el oficialismo busca que siga vigente la ley 14.848, que disponía que las listas para las generales de octubre debían quedar conformadas por un varón y una mujer, en forma secuencial y alternada, la cual fue suspendida por la Junta en la mencionada resolución 114, que vale solo para las próximas elecciones.

La Junta había señalado que la ley en cuestión no estaba reglamentada, pero el oficialismo señaló en su presentación que se trata de “una norma operativa, es decir, su eficiencia no se encuentra sujeta a la condición de ser reglamentada”, por lo que puede aplicarse de todas formas.

Por otra parte, la presentación señala que el proceso electoral se inició con la reglamentación objetada por la Junta y que debe finalizarse con la misma, ya que no es posible “cambiar las reglas” a mitad de camino, y “menos aún” a cinco días de que venza el plazo de presentación de candidatos, que cae mañana.

Críticas del peronismo

En tanto, el peronismo se sumó a las críticas, a través de comunicado de las secretarías de la Mujer de los partidos a nivel nacional y provincial, a cargo de Verónica Magario y Teresa García, en la que señala “su desacuerdo” por el “flagrante incumplimiento de la paridad en las listas electorales”.

“Con esta decisión de no respetar la ley que toma la Junta, institución judicial de única instancia encargada de oficializar las listas, pueden llegar a darse algunos casos en los que ni siquiera se cumpla el cupo femenino”, señala el comunicado, firmado además por un una larga lista de mujeres de esa fuerza política.

Desde el Frente Renovador, en tanto, se iba a plantear por estas horas una demanda por inconstitucionalidad contra la resolución 114 de la Junta Electoral, al mismo tiempo que señaló que promovería una presentación por conflicto de poderes, ya que entiende que la Junta terminó por asumir funciones propias del Poder Ejecutivo. Hoy, en tanto, deben presentarse las listas.