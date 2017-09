Ex funcionario clave de Scioli va a indagatoria por desvío de fondos

CITADO POR EL FISCAL GARGANTA

El ex jefe de Gabinete Alberto Pérez fue citado a prestar declaración indagatoria por la Justicia en el marco de una causa que investiga el supuesto lavado de activos a través de ese organismo durante los últimos años de gestión de su jefe político, el ex gobernador Daniel Scioli, y que se originó a partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió.

En una resolución de 12 páginas, el fiscal Alvaro Garganta llamó a Pérez y al ex subsecretario administrativo de la Jefatura de Gabinete, Walter Carbone, en cuya casa ubicada en un country la Justicia encontró una caja fuerte empotrada en una enorme escultura de un dragón.

Pérez y Carbone deberán prestar declaración indagatoria los días cuatro y cinco de octubre, a poco menos de tres semanas de las elecciones legislativas en la que el ex gobernador Scioli se presenta como candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana.

En tanto, el 6 y el 9 de ese mes fueron citados los empresarios Julio Néstor Balbi y Rodrigo Alfredo Dossetti, sindicados como partícipes de la supuesta maniobra para desviar fondos de la Jefatura de Gabinete a “cajas políticas”, como señala Elisa Carrió en la denuncia.

En Tribunales, no descartan por estas horas que desde la UFI 11 se ordene algún pedido de detención tras las indagatorias.

Por peculado

Garganta, que lleva la instrucción de la principal causa abierta en la Justicia contra Scioli, calificó los hechos investigados con los delitos de peculado (es decir, desvío de fondos públicos) “en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de un instrumento público”.

En ese marco, señaló que existen en la causa elementos suficientes para sospechar que Alberto Pérez fue autor penalmente responsable, mientras que Carbone, Balbi y Dossetti fueron partícipes necesarios.

De la larga serie de movimientos investigados, Garganta puso la lupa ahora sobre la firma por parte de Alberto Pérez de 15 expedientes entre los días 28 de julio y el 30 de noviembre de 2015, poco antes de las elecciones en las que Scioli se presentó como candidato a presidente del Frente para la Victoria.

Fondos públicos

En los expedientes, “formalmente auténticos”, aclara Garganta, se habrían ingresado declaraciones falsas para, de ese modo, “sustraer con la participación necesaria de tres personas, 19 millones 392 mil pesos del erario público, aparentando que dichos fondos iban a ser destinados a la impresión de folletería y elaboración de merchandising sobre los efectos del cambio climático, y que finalmente se utilizó, en todo o en parte, para la impresión de boletas partidarias del Frente para la Victoria”, según señala la resolución.

El fiscal considera además que la maniobra no habría podido desarrollarse sin la cooperación de Balbi, “quien aportó el presupuesto para el trabajo, suscribió el contrato simulado por la impresión de folletería informativa del cambio climático y aportó la factura y los remitos por la supuesta entrega de ese material”.

En su denuncia, presentada en mayo de 2016, “Lilita” Carrió apuntó contra Scioli y Alberto Pérez, a quien acusó de lavado de activos y desvío de fondos a través de lo que denominó “cajas políticas”, entre las que señaló a la Jefatura de Gabinete, Loterías y otras.

En ese marco, Garganta dispuso varios operativas en búsqueda de información contable y administrativas, entre los se incluyeron allanamientos a un departamento de Pérez en la Ciudad de Buenos Aires.