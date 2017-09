Expulsaron a 16 ex jefes policiales por los sobres

CAJA NEGRA DE LA BONAERENSE

La llamada causa de los sobres con dinero en la Departamental La Plata sigue dando que hablar. Ahora, 16 ex jefes policiales recibieron sanciones expulsivas, por lo que ya no percibirán ninguna remuneración ni podrán acceder a un trabajo en la fuerza ni en el Estado bonaerense, por lo menos durante los próximos tres años, informaron fuentes oficiales.

La lista la integran los ocho ex jefes que actualmente están detenidos por el hallazgo de más de 150 mil pesos en las oficinas de 12 entre 60 y 61: se trata del ex titular de la Departamental, el comisario mayor Darío Camerini; los comisarios Sebastián Velázquez y Rodolfo Daniel Carballo; los subcomisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Julio Sebastián Sáenz y Walter Skramowskyj y el oficial principal Ariel René Huck.

En esta causa también está imputado Juan Miguel Retamozo, aunque él no fue detenido porque todavía no se pudo hacer el peritaje caligráfico que lo vincule con los sobres hallados en abril del año pasado.

Estos nueve ex policías, que ya habían perdido su condición de tal al ser desafectados, fueron ahora exonerados, que es la sanción expulsiva más severa que puede recibir cualquier empleado público bonaerense.

“No cobran más un peso, pero tampoco pueden volver a la Policía, ni al Estado, excepto que recurran a la justicia contencioso administrativa una vez que hayan pasado cinco años desde que la exoneración quedó firme”, explicó una alta fuente oficial.

En la misma resolución del ministerio de Seguridad bonaerense se dispuso una sanción similar para los otros siete jefes policiales que fueron apartados recientemente por la misma cuestión (los sobres con plata), aunque ellos no aparecen mencionados en la causa penal que instruye el fiscal Marcelo Martini.

Se trata de los ex titulares de las comisarías segunda, Elio Palominos; Octava, Carlos Prieto; Ringuelet, Adrián Mosca, y Melchor Romero, Juan Verón; además de los ex jefes de turno Marcelo Volpintesta (Departamental); Angel Larrauri (Quinta) y Gastón Aizcorbe (Primera de Berisso).

A ellos siete se les dictó la cesantía, que tiene los mismos efectos que la exoneración, aunque es un poco menos grave ya que pueden recurrir a la justicia tres años después de que la sanción quede firme.

“En el caso de estos siete ex policías no se pudo demostrar que hayan firmado los sobres”, aclaró la misma fuente, pero “entendemos que es el mismo modus operandi y hay una responsabilidad objetiva de su parte, porque no podían dejar de conocer que pasaba esto en sus comisarías”.

El caso se descubrió el 1 de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la sede de la Departamental, 36 sobres numerados que contenían en total 153.700 pesos en efectivo. Una denuncia anónima había advertido al personal de Asuntos Internos que el jefe de la Departamental recaudaba coimas que cobraban las comisarías.