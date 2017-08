Cristina Kirchner relanzó su campaña con críticas a Macri y pedidos por Maldonado

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, única oradora del acto de relanzamiento de la campaña para las elecciones de octubre realizado en el micro estadio Atenas de La Plata, pronunció un extenso discurso con ejes en el resultado del escrutinio definitivo; la desaparición de Santiago Maldonado y las políticas económicas del Gobierno.

Mientras los militantes y dirigentes que colmaron el club la arengaban al grito de: "Cristina Senadora", ocuparon el escenario los intendentes bonaerenses K, los candidatos a diputados nacionales por Unidad Ciudadana, el segundo candidato a senador, Jorge Taiana; el presidente del PJ bonaerense en uso de licencia, Fernando Espinoza, y el camporista Wado De Pedro, entre otros.

"Es la primera vez que un acta de escrutinio definitivo da como ganador a quién daba como perdedor el escrutinio provisorio", fueron sus palabras iniciales. Luego, consideró que las PASO fueron "un plebiscito contra el ajuste", y remarcó que "dos de cada tres argentinos votaron contra el Gobierno nacional".

Luego, y tras mostrar la foto de Santiago Maldonado se refirió a su desaparición como "lo más grave" que sucedió en el país desde la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia y agregó: "la Gendarmería que tenemos hoy es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es los que dan las órdenes", sostuvo la ex presidenta y sentenció: "y los militares reciben órdenes" .

La ex presidenta también criticó duramente las medidas económicas adoptadas por el presidente Mauricio Macri, sobre todo por los niveles de endeudamiento y las subas de tarifas."Si no hay consumo, no hay trabajo, si las cosas todos los días aumentan, con que vamos a pagar la deuda, con más deuda. Esta historia ya la ví, con distintas frases como 'hay que pasar el invierno', de Álvaro Alsoragay", dijo Cristina quien, por primera vez en mucho tiempo, leyó sus apuntes al hablar.

"Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre, pero sin exitismo, que es mal consejero, el exitismo es el padre de las derrota", cerró la expresidenta.