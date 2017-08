Florencio Randazzo reiteró que no se baja

SUFRIÓ OTRA DESERCIÓN

El candidato a senador por Cumplir Florencio Randazzo negó terminantemente la posibilidad de bajar su postulación de cara a las elecciones de octubre, luego de que el dirigente peronista Ezequiel Auspitz, quien ocupaba el puesto 13 en la nómina de candidatos a diputado bonaerense de Cumplir, decidiera pasarse al massismo.

"No hay ninguna posibilidad. Venimos para cumplir y somos respetuosos de los 600.000 bonaerenses que confiaron en nosotros, en nuestra coherencia, en nuestras convicciones, por encima de cualquier oportunismo y por encima de cualquier especulación electoral", dijo Randazzo, al encabezar un encuentro con aspirantes y dirigentes de su espacio.

La de Auspitz es la segunda baja en las listas de Randazzo. Antes de las PASO, la dirigente de Hurlingham Natacha Ghergo se pasó al cristinismo. Ayer sábado a la mañana, Auspitz formalizó su decisión de abandonar la lista de candidatos a diputados del frente Cumplir para apoyar al postulante a senador de 1País, Sergio Massa. Auspitz optó por una "alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real", según la carta que difundió, donde fundamentó su decisión.

En la carta, Auspitz, quien representaba a la agrupación denominada "La Florería", le pidió a Randazzo que dé un "paso al costado" para "garantizar que en las cámaras sea la mayoría del pueblo argentino el que esté representado y no una minoría privilegiada".

Tras aclarar que se expresaba "en plural, en representación de muchos compañeros que aún no han tenido el empuje necesario para tomar su decisión", el dirigente le solicitó también a Randazzo que la "venganza" no lo "ciegue". También dijo que Massa "liderará el peronismo en 2019".

El pedido de Auspitz para que Randazzo baje su candidatura se suma al que realizó el grupo de intelectuales kirchneristas Carta Abierta. El colectivo publicó un documento en el que le pidió a Randazzo y sus seguidores que en las elecciones generales de octubre voten por la lista Unidad Ciudadana que encabeza Cristina Kirchner.

Por su parte, el ex ministro del Interior kirchnerista, que logró un modesto cuarto lugar en las PASO bonaerenses, se mostró hoy desentendido de las presiones provenientes del kirchnerismo. "El único interés que yo represento y sobre lo cual yo siento presión es hacia 600 mil bonaerenses que me dieron su voto de confianza y con ellos vamos a cumplir", dijo.