Misterio por policía retirado que desapareció en La Plata

ES ASESOR EN EL MINISTERIO DE SEGURIDAD BONAERENSE

Un policía retirado que colabora con el Ministerio de Seguridad bonaerense permanece desaparecido desde el martes último, cuando se retiró de una oficina en el centro de nuestra ciudad, y el caso es investigado por la fiscal Ana Medina, tras la denuncia que realizaron los familiares.

Fuentes policiales aseguraron que el hombre desaparecido es Oscar Edgardo Alvarenga (45), un ex suboficial mayor, casado y con dos hijos. Según los pesquisas, Alvarenga se jubiló en la fuerza tras ser herido de un balazo mientras trabajaba y actualmente tiene, entre otras funciones, oficiar de “nexo” entre la cartera de seguridad provincial y los policías heridos en servicio.

Los investigadores dijeron que el hombre fue visto por última vez el martes, cuando salió de una oficina conocida como Palacio de Cristal, en la que trabajaba en la calle 48 entre 7 y 8, a bordo de su camioneta Chevrolet Tracker bordó, dominio AA 026 TI.

Pero un testigo declaró que estuvo tomando un café con él, ese día -cerca de las 11 de la mañana- en capital federal, por lo que ahora se sigue la pista.

Laura, la esposa del desaparecido, aseguró que ese día su marido “se fue de la casa al trabajo a las seis y media de la mañana” y que “ese fue el último contacto” que tuvo con él.

“La versión que tengo yo es que él salió de casa, fue a la oficina, le dejó la notebook a un contador y después se fue como a las ocho de la mañana, y después nada más”, dijo, y señaló: “No se fue de forma voluntaria, para mí fue víctima de un delito”.

La mujer también comentó que durante los días anteriores su esposo “en ningún momento se mostró incómodo”, que “siempre actuó de la misma manera” y que “no hubo amenazas”, aunque no descarta que “por ahí no haya querido decir si pasó algo”.

Además, contó que la investigación está siendo llevada adelante por la DDI local, que reunió algunas imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la Autopista La Plata-Buenos Aires para intentar esclarecer el hecho.

“Lo último que supimos fue lo de la camioneta que usaba él, que pasó por la autopista hacia Capital a las nueve menos veinte, pero no nos dijeron el dato de por cuál peaje”, dijo Laura.