Afirman que Randazzo sigue en carrera

Florencio Randazzo retomará rápido la actividad pública con la premisa de desinflar la embestida kirchnerista para que se baje de la elección de octubre y exprese su apoyo a Cristina Kirchner. Según trascendió en fuentes partidarias, este domingo encabezará una actividad en La Matanza junto a dirigentes de su espacio y se apresta a reiniciar sus recorridas por la Provincia.

La actividad será una postal de la definición tomada por parte de la dirigencia randazzista de no bajarse de cara a las elecciones de octubre.

En ese contexto, el referente del Movimiento Evita y legislador provincial Fernando “Chino” Navarro desmintió categóricamente que haya existido una reunión con el candidato a senador de Unidad Ciudadana Jorge Taiana en torno a la posibilidad de un acercamiento entre ambos espacios.

“No existió ninguna reunión con Taiana”, subrayó Navarro, y agregó “si nos reuniéramos con Taiana no lo haríamos en secreto porque no tenemos nada que ocultar”, agregó para descartar un acercamiento con el sector que impulsa la candidatura a senadora nacional de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese marco, el referente del Movimiento Evita contó que “el día domingo muchos de nosotros vamos a estar en La Matanza donde hay una actividad muy grande que organizan organizaciones sociales encuadradas en la CTEP donde va a haber 20 mil chicos con sus padres festejando el Día del Niño. Ahí va a estar Florencio Randazzo y muchos de los dirigentes que lo acompañamos”.

“Nosotros no nos vamos de vacaciones. No estamos peleando entre nosotros. Vamos, seguimos hablando con los medios y el domingo nos van a ver a todos juntos”, agregó.

En tanto, Randazzo retomará la semana que viene sus recorridas de campaña por los distritos bonaerenses. “Hay que explicarle mejor a la gente que no estamos frente a una segunda vuelta presidencial”, indicaron desde el randazzismo.

Así, mientras los kirchneristas reclaman a través de las redes sociales que Randazzo baje su candidatura, acusándolo entre otras cosas de “traidor”, el hombre de Chivilcoy mantiene firme su proyecto para octubre con el lema “Cumplir” como bandera.