Reclaman plan de desarrollo hídrico

INUNDACIONES BONAERENSES

Son más de 400.000 hectáreas las afectadas por las inundaciones en el partido de Bolívar, donde en lo que va del año ya llovieron 1.400 milímetros, cuando el promedio anual para la región es de 800 milímetros.

En este marco, el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, se refirió a la crítica situación que atraviesa su distrito y llamó a “reflexionar sobre la necesidad de un programa de infraestructura y desarrollo hídrico en la Provincia de Buenos Aires”.

El intendente de ese partido bonaerense detalló que en este momento hay “un 80 por ciento del partido anegado: un 40 ó 50 por ciento bajo el agua y el resto que por cortes de caminos viales o el incremento de humedad o zonas barrosas, no se pueden utilizar”.

Al respecto, explicó que en lo que va del año cayeron 1.400 milímetros en la ciudad de Bolívar para una media anual de 800 y que “ese incremento de precipitaciones también se produjo en otras localidades, aguas arriba”.

“Están todos los canales y arroyos saturados y eso genera un desborde y la inundación que hoy tenemos”, agregó Bucca.

El intendente de Bolívar agregó que esto “significa una situación terrible, de desastre hídrico que está viviendo el partido de Bolívar con lo cual hay una situación de mucha angustia fundamentalmente en productores que han perdido todo, que además no pueden llegar a sus establecimientos”.

Por último, señaló que si bien “no hay evacuados, hay productores que viven en sus campos y no pueden salir por el corte de caminos viales”. Asimismo, volvió a resaltar que “la pérdida de producción es impresionante” en la región afectada.

Según destacaron fuente de la secretaría de asuntos Agrarios de la Municipalidad, los excesos hídricos de principios de año afectaron la cosecha de girasol, la soja, porque no se pudo completar la cosecha y ahora, cuando ya deberíamos empezar la siembra del maíz, todavía nos queda sin cosechar desde el año pasado, situación complicada, porque en algunos lugares está bajo 50 centímetros de agua”.

Bucca destacó la necesidad de un programa de desarrollo hídrico para la Provincia. “Es momento de pensar sobre un plan que sea serio, contundente, que se ejecute. Estamos hablando de la obra del Plan Maestro de la Cuenca del Salado hace muchos años y está sin finalizar, no digo que eso evitaría, sino que sin lugar a duda ayudaría a mitigar los daños que generan estas situaciones”, dijo.

Señaló además que “a la situación puntual se suma un elemento que llegó para quedarse, como el cambio climático”.