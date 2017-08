Docentes piden una reunión para tratar la agenda educativa

CON SÁNCHEZ ZINNY

“A un mes del inicio de la nueva gestión es alarmante que aún no haya habido convocatoria”, señalaron los gremios mediante un comunicado.

El Frente de Unidad Docente solicitó una reunión “urgente” con el director de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, para retomar la agenda educativa pendiente, tras manifestar que los gremios no han sido convocados desde su asunción en julio pasado.

“A un mes del inicio de la gestión de Sanchez Zinny, es alarmante que aún no haya habido convocatoria”, señalaron los docentes mediante un comunicado, quienes reclamaron conocer “el lineamiento de las políticas educativas” del flamante funcionario.

Los docentes enumeraron los principales ejes de la agenda: Educación Pública de calidad y diseños curriculares; Programas de formación y actualización docente; Prestatarias y salud laboral docente; Infraestructura escolar: Plan de mantenimiento, refacciones y construcciones; Programas socio educativos; Cargos docentes creados y aún no designados; Comedores escolares; Convocatoria a las comisiones técnicas paritarias: Condiciones de Trabajo; Salud laboral, entre otros.