Tras las elecciones Primarias, se reabre la puja en torno al Fondo del Conurbano

BUENOS AIRES VOLVIÓ A LA CARGA

El debate por el reparto de fondos federales, que enfrenta a Buenos Aires con el resto de las provincias, se reinstaló apenas pasaron las Primarias del domingo pasado.

Ayer, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reinstaló el planteo por la actualización de los montos que percibe su distrito en concepto del Fondo del Conurbano. Y dijo que es “ridículo” que Buenos Aires sea la menos beneficiada en ese esquema. La respuesta no tardó en llegar. En Catamarca, legisladores que responden a la gobernadora Lucía Corpacci presentaron proyectos de respaldo a la mandataria para garantizar que no se le recortarán recursos de la Coparticipación Federal a esa provincia frente al reclamo bonaerense.

En la iniciativa, la presidenta del bloque de diputados oficialistas Cecilia Guerrero expresó la preocupación por los efectos perjudiciales que ocasionaría los recursos, derechos e intereses a la provincia de Catamarca ante una eventual sentencia favorable que pudiera dictarse en la causa judicial iniciada por la provincia de Buenos Aires, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la eliminación del tope del Fondo del Conurbano Bonaerense.

El proyecto catamerqueño trascendió ayer, mientras la gobernadora Vidal volvía a plantear la postura de Buenos Aires. La mandataria consideró “sorprendente” que “todas las provincias del país participan y la que menos recibe es la de Buenos Aires”, lo que calificó como “realmente ridículo”.

Ese distrito “ha sido fuertemente discriminado”, se quejó la Gobernadora, que, además, admitió que “el Conurbano ha sido el lugar tal vez que más ha sufrido las medidas difíciles que tuvimos que tomar en este primer año y medio”.

Vidal dijo que en su momento “se creó el Fondo del Conurbano, todas las provincias participan, cosa que ya parece sorprendente, pero lo realmente ridículo es que la provincia de Buenos Aires es la que menos recibe de ese Fondo”.

La réplica que le llegó a Vidal desde Catamarca no fue la única. Ayer, el gobernador de Chaco Domingo Peppo dijo que en la última reunión de mandatarios de signo justicialista y de otras fuerzas políticas plantearon el objetivo de ser recibidos por integrantes de la Corte Suprema de Justicia “debido al reclamo de actualización del Fondo del Conurbano que hizo la provincia de Buenos Aires”.

“Entendemos que cualquier decisión vinculada a la asignación de fondos federales requiere la decisión de las provincias y si hay un cambio en la legislación debe intervenir el Congreso de la Nación”, argumentó Peppo.

En cifras

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 para compensar la coparticipación que Buenos Aires había cedido en los ‘80. Se nutre del 10 pesos de la recaudación del impuesto a las ganancias, pero en 1996 se fijó un tope para la Provincia de 650 millones de pesos (dólares).

El sobrante, entonces marginal, se empezó a repartir a las demás provincias, con excepción de la Capital Federal. Devaluaciones mediante, la recaudación de Ganancias creció y, con ella, el Fondo del Conurbano. Así, en 2016, caso, superó los $ 42.000 millones y la provincia de Buenos Aires se quedó con menos del 2%.

Según cifras oficiales del ministerio de Economía, mientras Buenos Aires seguirá percibiendo en 2018 650 millones de pesos, Tierra del Fuego, por ejemplo, pasará de 836 a 1.002 millones de pesos en concepto de lo que le corresponde por el Fondo del Conurbano.

Otras provincias también tendrán un incremento similar: Chubut, por ejemplo, pasará de 1.072 a 1.285 millones, el doble de lo que percibirá Buenos Aires.