Bullrich y Cristina peleaban voto a voto en un final con suspenso

ELECCIONES 2017

Al cierre de esta edición, Cambiemos vencía ajustadamente en las PASO de la provincia de Buenos Aires, donde se imponía por menos de un punto sobre la expresidenta Cristina Kirchner, consolidando su liderazgo en el distrito de mayor peso electoral.

En un nuevo escenario de polarización, con el 89% de las mesas escrutadas, Cambiemos obtenía el 34,29% en la categoría senadores nacionales, representada por Esteban Bullrich, sobre el 33,99% que sacaba la exmandataria con el espacio Unidad Ciudadana.

El candidato del frente 1País, Sergio Massa, se ubicaba tercero con el 15,59%, mientras que el exministro del Interior Florencio Randazzo por el Frente Justicialista quedaba cuarto, con el 5,89%.

Con este resultado, el Gobierno ratificaba con lo justo su dominio en Buenos Aires, en la elección en la que el "cambio" volvía a imponerse contra el kirchnerismo, veinte meses después de la salida de la exmandataria del poder.

Cerca de las 22.30, con poco más del 15% de las mesas escrutadas, Bullrich, la candidata a diputada Graciela Ocaña, y la gobernadora María Eugenia Vidal, quien se cargó al hombro la campaña electoral durante las últimas semanas, salieron juntos al escenario del búnker del oficialismo ubicado en Costa Salguero.

"Es una noche especial. Es la noche en la que escuchamos lo que cada uno de ustedes nos dijo en las urnas. En la Provincia hemos hecho una gran elección", subrayó la mandataria provincial, aunque evitó adjudicarse la victoria.

Vidal agradeció a los fiscales y a los votantes de Cambiemos, pero también destacó el apoyo de "los que dudaban y a último momento" volvieron a acompañar al oficialismo.

"A los que no nos votaron, a los que no nos eligieron, quiero decirles que hoy también los escuchamos. Sabemos que esperaban que las mejoras llegaran más rápido", sostuvo Vidal y agregó: "Si tenés dudas, yo te digo ´no volvamos para atrás´. Estamos para no resignarnos nunca más, nunca más. Sólo pasaron 19 meses, sostengamos la esperanza".

Poco después, 22.45, los dirigentes del oficialismo volvieron al escenario junto a Macri, que agradeció a todos los que "fueron a votar para decir que el cambio está más vivo que nunca".

"Quiero felicitar a María Eugenia Vidal, a Esteban a Graciela por la elección que ha hecho, los resultados siguen llegando y hay que seguir comprometidos", señaló el jefe de Estado.

Mientras tanto, en el búnker de Unidad Ciudadana, ubicado en la cancha de Arsenal de Sarandí, se mantenía el silencio. Al cierre de esta edición, desde el búnker kirchnerista aguardaban el resultado, que se definía voto a voto.

En la categoría diputados nacionales, Cambiemos, que compitió con Ocaña, sacaba 34,70%, delante de Fernanda Vallejos de Unidad Ciudadana (32,26%), Felipe Solá por 1País (14,84%), Eduardo

"Bali" Bucca del Frente Justicialista (5,58%) y Nicolás del Caño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (3,62%).

Al reconocer la derrota y felicitar a Cambiemos, Massa convocó a los "desilusionados" del oficialismo a acompañarlo en octubre. "Estamos muy agradecidos con los casi 2 millones de bonaerenses que nos eligieron en el camino a octubre para representar una idea de país", expresó el líder del Frente Renovador en el búnker ubicado en Tigre.