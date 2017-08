Cambiemos se impuso en la mayoría de los distritos de nuestra Región

RUMBO A LAS GENERALES DE OCTUBRE

En la mayoría de los partidos de la región se impuso Cambiemos, como fuerza política predominante en vistas a las elecciones generales de octubre.

Salvo excepciones, como en Leandro N. Alem, donde ganó Unidad Ciudadana, con el intendente Alberto Conocchiari a la cabeza, que se postuló como concejal en primer término, y también en el distrito de General Pinto donde se impuso 1 País, siendo su candidato Livio Lovigo, en el resto de los distritos, el primer lugar para los cargos de concejales y consejeros escolares, fue para Cambiemos.

Es así que ganó rotundamente en Junín, Lincoln, Chacabuco y General Arenales, también se impuso en General Viamonte (por escasos votos) y en Florentino Ameghino, donde la diferencia entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, era de alrededor de 5 puntos.

General Viamonte

Los resultados parciales muestran paridad de número de votos entre las fuerzas de Cambiemos y Unidad Ciudadana.

Cambiemos (María Lencina) 4.485 votos

Unidad Ciudadana (Mauricio Martin) 4.238 votos

1Pais (Claudio Rocoma) 1.171 votos

Frente Justicialista, Cumplir (Santiago Pastorino) 458 votos

En blanco: 888 votos. Nulos: 130 votos. Total de votantes 11.240.

General Arenales

En el partido de General Arenales, el triunfo de Cambiemos también fue importante, obteniendo casi el doble que Unidad Ciudadana, que se ubica en segundo lugar.

Los resultados provisorios son:

Cambiemos (Juan Gabriel Manacorda) 5.845 votos

Unidad Ciudadana, logró un total de 3.561 votos, divididos en: la Lista 4 (Silvia Lugano) se impuso en la interna con 2.789 votos, en tanto que la Lista 2 (Cristian Orlate)que obtuvo 772 votos.

1País (Cristian Lescano): 750 votos.

Partido Renovador Federal –Creo (Juan José González): 147 votos.

Lincoln

En la ciudad de Lincoln se dio una situación particular, porque más allá de que las elecciones primarias se cumplieron normalmente, no hubo festejo de los partidos políticos, dado el duelo que la población sostiene ante la no aparición de los pilotos desaparecidos en San Fernando.

De hecho hubo una marcha por el centro de la ciudad, para pedir por Matías Ronzano y Emanuel Vega. Los vecinos de la ciudad se congregaron en la plaza Rivadavia para caminar en busca de respuestas. Hoy se cumplen tres semanas desde el último contacto con ellos.

Resultados de la elección:

Rotundo triunfo de Diego Ramos (Cambiemos 1 A), sobre Pezzi (Unidad Ciudadana lista 4).

Los resultados parciales indican que Cambiemos, habría ganado por el 45,96 por ciento (Diego Ramos ganó la primaria a Gerardo González); Unidad Ciudadana, 21,24 % (Juan Pezzi ganó la interna a Marcelo Arrizabalaga); 1 País, 11,32 % (paridad entre los precandidatos Manuel Solana y Walter Zalazar); Frente Justicialista, 11,15 % (Nicolás Olabarriaga); Frente de Izquierda, 1,79 % (Martín Beloso); y Partido Renovador Federal, 0,84 % (Rubén Banegas).

Chacabuco

El precandidato de Cambiemos, Rodolfo Serritella se impuso con 45,25 por ciento de los votos. El segundo lugar se lo disputan Unidad Ciudadana, con Martín Carnaghi y Cumplir. Detrás viene 1 País, con sus precandidatos Hugo Moro y Hugo Gargablione .

Los parciales son:

Cambiemos, 13.238 votos 43,99 %

Unidad Ciudadana, 5.267 votos, 17,50 %

Frente Justicialista, 4.838 votos, 16,08 %

1 País, 3.948 votos, 13,05 %: Nace un país 2.634; Gente progresista, 1.314 votos.

Frente de Izquierda, 510, 1,69 %.

Izquierda al frente por el socialismo, 500, 1,66%.

Partido Renovador Federal, 342, 1,25 %.

Partido Socialista, 59, 0,20 %.

Alem

En el Distrito de Leandro N. Alem, resultó ganador el precandidato de Unidad Ciudadana, el actual intendente Alberto Conocchiari. Sin embargo la diferencia es por pocos cientos de votos, con quien resultó segundo, la precandidata de Cambiemos, Natalia Quintana.

Los cómputos provisorios son:

Unidad Ciudadana, Conocchiari, 4436

Cambiemos, Natalia Quintana, 4136

1 País, Diego Mariani, 567

1 País, Juan Zitti, 411

1 País, Medina, 476.

Frente Justicialista – Cumplir 2, Axel Vega, 403.

Frente izquierda, Marcelo García, 211.

Renovador federal, Claudio Albornoz, 21

General Pinto

En el Distrito de General Pinto, ganó el precandidato de 1 País, que a nivel nacional lidera Sergio Massa. Se trata de Livio Dovigo, quien obtuvo el 47,81 por ciento de los votos. En segundo término se instaló el precandidato de Cambiemos, Roberto Maruri, con el 31,57 por ciento.

Los cómputos provisorios son:

1Pais, Livio Dovigo, 3.237 votos, 47,81 %

Cambiemos, Roberto Maruri, 2.137 votos, 31,57 %

Unidad Ciudadana, Mónica Galbo, 970 votos, 14,33%

Cumplir, Roberto Tate Menéndez, 426 votos, 6,29 %

Florentino Ameghino

En Florentino Ameghino, Cambiemos se imponía por el 40 por ciento, contra el Frente Justicialista, que hizo una buena elección, logrando el 35,07 por ciento.

Los resultados parciales dieron para Cambiemos, el 40,24 %; Frente Justicialista - Cumplir, el 35,07 %; 1 País, 14,89 %; Federal, 4,01 %; Frente de Izquierda y de los Trabajadores, 1,57 %; Partido Socialista, 0,15 %.