Una nena no quiere ver más a su madre

PEDIDO DESESPERADO

Una nena de 10 años que un juez pretende revincular con su madre, que la maltrataba cada vez que la visitaba y que permitía que su pareja la manoseara, le escribió una carta a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, pidiéndole ayuda.

La nena de 10 años vive con su papá pero un juez dictaminó que la pequeña se reencuentre con su mamá. Sus familiares acusan al juez Jorge Daniel Williams, a cargo del Juzgado de Familia N° 6 de La Matanza, de hacer caso omiso al derecho de la menor de no querer volver a ver a su madre, con quien la Justicia intenta una revinculación, pese a que en el expediente consta que la menor fue maltratada y abusada sexualmente.

"Se trata de una causa penal en trámite en la que está denunciada la madre y su pareja", explicó la abogada del padre de Valentina, Angélica Francioso.

El juez Williams fue denunciado por sus anteriores equipos interdisciplinarios para un jury.

"Yo no quiero ver más a mi mamá. No quiero sufrir más", escribió la nena en una carta de puño y letra a la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y que en las últimas horas se viralizó en Facebook a través del grupo "Niños en riesgo".

Derechos vulnerados

Lejos de un debido proceso judicial, "la causa está llena de irregularidades que vulneran los derechos de la niña, sometiéndola y revictimizándola una y otra vez", afirmó Francioso. La abogada denunció que "a pesar de los informes de los profesionales y del conocimiento de la exposición de Valentina víctima de abuso, el juez no ha tomado ninguna medida de resguardo hacia la menor. Todo lo contrario", denunció.

En tanto Miguel, el padre de Valentina subrayó que su hija "terminó esta semana dos veces en una guardia hospitalaria por el estrés que le genera toda esta situación, escribió la carta a Vidal. Siente que es su último recurso", dijo preocupado por la integridad psicológica de la nena.

En la causa que ahora está en la Cámara de Apelaciones, la menor declaró que durante las visitas su madre la golpeaba, le dio alcohol, la hacía dormir en el medio de la cama entre ella y su pareja, que la manoseó y llegó a bajarle el pantalón. Todo esto hace que Valentina le tenga pánico a su mamá y no quiere volver a verla.