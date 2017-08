Procesaron con prisión y un fuerte embargo a Claudio Minnicelli

EZEIZA

El juez federal Marcelo Aguinsky procesó ayer con prisión preventiva a Claudio Minnicelli por considerar que hay elementos suficientes para considerarlo “prima facie partícipe necesario de las conductas delictivas” que se investigan en la llamada causa de la “mafia de los contenedores”, al tiempo que ordenó trabar embargo sobre sus bienes por más de 22 millones de pesos y que se lo traslade a la cárcel de Ezeiza.

La situación de el “Mono” Minnicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido, empeoró ayer cuando la Policía Federal Argentina (PFA) confirmó que la suya es una de las voces que aparece en las escuchas de la causa de la “mafia de los contenedores”, informaron fuentes de la investigación.

“Se trata de la voz del referido imputado Minnicelli en forma categórica”, sostuvo la PFA en el informe de la sección de Acústica Forense que emitió ayer al juzgado en lo Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky.

El juez había ordenado el peritaje el miércoles pasado cuando, en el comienzo de su indagatoria, tras haber estado nueve meses prófugo, el imputado dijo que tenía dudas de que fuera suya la voz que le habían hecho escuchar en sede judicial.

Superado el incidente relacionado con el reconocimiento de la voz de los audios, Aguinsky y la fiscal Gabriela Ruiz Morales avanzaron con la indagatoria del imputado.

Al retomar su indagatoria, Minnicelli -cuñado del ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido- relató que durante los nueve meses que estuvo prófugo pasó por varios pueblos de la provincia de Buenos Aires.

Dijo que nunca se quedaba más de dos días y que no tomaba micros.