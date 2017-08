"El domingo empezamos a corregirle el rumbo económico al Gobierno”

MASSA, A LOS BONAERENSES

El diputado nacional y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires Sergio Massa, convocó hoy a los bonaerenses a votar el domingo por el frente 1País “para empezar a corregirle el rumbo al Gobierno” y “construir el cambio, pero de verdad, sin volver al pasado”.

En declaraciones radiales, Massa hizo alusión a los próximos comicios electorales: "Creo que el domingo hay tres caminos para elegir que se ven en lo económico, en la seguridad y en la propuesta política. Los votantes empiezan a ver que lo de Florencio Randazzo no se transformó en alternativa. Ojalá que esos compañeros de corazón peronista y que no quieren volver al pasado y que están asqueados con lo que pasa hoy en materia económica y en seguridad, sientan que los podemos representar, que podemos construir algo de corazón peronista, pero más amplio”.

Y añadió: “Esta es una campaña en la que hay que discutir sobre dos ejes: economía e inseguridad. El gobierno no quiere discutir la economía y Cristina no quiere discutir la inseguridad. El gobierno no puede hablar de economía porque las tarifas están destruyendo los hogares y comercios. Cristina decía que la inseguridad era una sensación. El problema de fondo es que ninguno de los dos tomó el toro por las astas, ni en la lucha contra la inseguridad ni en la puesta en marcha de la economía argentina”.

En relación a las declaraciones del ministro Francisco Cabrera, que admitió que el gobierno "no podrá cumplir con la meta de inflación del 17%", Massa subrayó: "Otra promesa más que el gobierno no cumple. No cumplió con la eliminación de Ganancias, que lo prometió en campaña, tampoco con la eliminación del IVA, que hizo un spot para promocionarlo, ni con la pobreza cero, que claramente fue un eslogan vacío para ganar la elección. Por eso lo que aparece es una enorme desilusión por un cambio que no fue. Un cambio que no se vio ni en lo económico, ni en lo institucional, ni en la calidad de vida de la gente, ni en la seguridad”.

Y sentenció: “Nosotros queremos transformar la desilusión en esperanza. El domingo empezamos a corregirle el rumbo al Gobierno y construir el verdadero cambio, sin volver al pasado".