La juninense María Paula Marisi prestó juramento como jueza federal de Mendoza

ASUMIÓ EL LUNES EN LOS TRIBUNALES DE LA CAPITAL PROVINCIAL

En un acto realizado en la sede de los Tribunales Federales de Mendoza, la juninense María Paula Marisi Elizalde y Alberto Daniel Carelli juraron el lunes 31 como jueces de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Provincia cuyana.

Los nuevos magistrados destacaron su compromiso para acercarle justicia a la sociedad, aceptaron que el sistema tiene algunos problemas pero remarcaron que se trabaja mucho y que muchas veces se hace daño a la Justicia mediante opiniones ligeras, en varias ocasiones de forma intencionada.

La doctora Marisi (hija de los juninenses Marta Elizalde y del conocido distribuidor Alberto Marisi, ligado durante años al Club Atlético Rivadavia de nuestra ciudad, entidad que presidió), fue acompañada en el importante acto por sus progenitores, tíos (Oscar Elizalde, Adriana Marzuoli y Haydée Marisi, quiene viajaron desde nuestro medio), otros familiares y allegados.

La jueza federal de nuestro medio, madre de dos hijas (Fátima y Trinidad, de 16 y 8 años), en su carrera profesional se desempeña en la justicia federal de Mendoza desde hace más de 10 años, habiendo estado a cargo de la secretaría de Ejecucion Penal del mismo Tribunal en la que fue designada.

Su carrera en aquella provincia se complementa, entre otros logros, con el de haber sido nombrada como Representante de la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Está en pareja con el abogado penalista Darío Pérez Videla, y antes de radicarse en Mendoza, hace algo más de diez años, trabajó en el Consejo de la Magistratura, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tras su asunción, María Paula (de 44 años) dijo que tiene "La firme convicción que es desde el trabajo y el compromiso que podemos darle a la sociedad la Justicia que todos queremos". Advirtió además que buscarán mejorar lo que haya que mejorar y que va a estar "físicamente y mentalmente. Tenemos compromiso de servicio, no tenemos un concepto de empleado público sino de servidor público", cerró Marisi.

Por su parte, su colega Alberto Daniel Carelli -con respecto a los reclamos de mayor celeridad de la Justicia-, indicó que las mejoras en este sentido se "tienen que dar de a poco y que haya jueces titulares es muy importante". "Hasta en la cuestión menor es importante que es conseguir la firma del juez en el momento que vos la necesitás, cuando están con un juez subrogante capaz está llegando y el sistema falla", ejemplificó.

"Se hace mucho daño desde una opinión ligera, que muchas veces son intencionadas, se hace mucho daño a la justicia y acá hay mucha gente que trabaja mucho", manifestó el juez apenas puesto en posesión de su cargo.

En cuanto a las opiniones o críticas que se hace a la justicia desde el arco político, dijo que son sólo eso, "opiniones políticas". "Nosotros no estamos para hacer política, estamos para trabajar. Lo mejor que le puede pasar al expediente es que no se tiña políticamente. Desde el ámbito político se puede hacer daño con una frase y al instante están diciendo otra cosa en otro ámbito y nosotros tenemos que estar todos los días, los expedientes no duran 10 minutos", remarcó finalmente el flamante juez federal Alberto Carelli.



Conceptos del gobernador Cornejo

El gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, participó del acto realizado en los Tribunales Federales, junto al procurador de la Corte, Alejandro Gulle; a los ministros Gianni Venier (de Seguridad), y Dalmiro Garay (de Gobierno, Trabajo y Justicia), y al subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D´Agostino; la Defensora General, Mariana Silvestre, y el canciller Jean Pierre Ron Aide.

"Es muy importante que esté normalizándose la Cámara Federal". Hace varios años teníamos vacantes muchos cargos en la Justicia Federal de la Provincia", así calificó Cornejo el nombramiento de los dos nuevos jueces federales, asegurando que es "un logro” que otorgará “celeridad, garantías y transparencia en la gestión de un servicio clave como lo es la administración de Justicia”.

Cornejo consideró que este nombramiento mejorará la Justicia y detalló que anteriormente “Llegaban los magistrados de diferentes puntos del país para conformar las Cámaras” pero que sólo podían acercarse hasta la Provincia “una vez a la semana o por quincena. Eso generaba lentitud en los procesos”.