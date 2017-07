Inauguraron dos delegaciones del Registro Provincial de las Personas

EN BRAGADO Y CHACABUCO

El ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, inauguró dos nuevas delegaciones del Registro Provincial de las Personas en los municipios de Bragado y Chacabuco, junto a los intendentes, Vicente Gatica y Víctor Aiola respectivamente.

Las nuevas delegaciones están pensadas para brindar mayor comodidad y accesibilidad, no solo a quienes van a realizar trámites, sino también para los agentes, para que puedan desempeñar sus funciones en espacios amplios y adecuados que permitan dar un salto de calidad en el servicio y atención del Registro Provincial de las Personas.

“Luego de años de no dar importancia a un organismo tan importante como es el Registro de las Personas, pretendemos darle una nueva impronta, no solo con las obras que estamos inaugurando, sino también dotándolo de tecnología y modernizando las oficinas”, manifestó el Ministro.

Al mismo tiempo, se mostró satisfecho por los logros alcanzados al momento de trabajar en conjunto con los intendentes, ya que “necesitamos trabajar codo a codo con los jefes comunales para poder brindar servicios de calidad a cada uno de los vecinos de la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, el subsecretario de Coordinación Gubernamental, Juan Pablo Becerra, aseguró que “sabemos que falta mucho por hacer, pero creemos estar encaminados a mejorar la calidad de atención de todas las dependencias de la Provincia”.

Estas inauguraciones corresponden a una de las fases contempladas dentro del Plan Estratégico de Delegaciones que viene llevando adelante el organismo Provincial, que consiste en el trabajo mancomunado con los municipios para la inauguración de nuevas oficinas.

Otra de las etapas es la de puesta en valor de Delegaciones que consiste en una refacción total que incluye cambio de pisos y techos, reposición de mobiliario, reacondicionamiento de fachada y equipamiento de las salas con aires acondicionados, además de nueva cartelería con el fin de brindar mayor comodidad y atención para los vecinos que se acerquen para realizar sus trámites.

Durante esta semana, luego de ser renovadas en su totalidad, se pusieron en funcionamiento las oficinas de Morón, Moreno, La Matanza, Malvinas Argentinas, Tigre, Lomas de Zamora, Berazategui, Quilmes, Almirante Brown, Esteban Echeverría, La Plata, Tres de Febrero y Pilar.

Acompañaron al ministro de la Torre en las inauguraciones el Director Provincial del Registro de las Personas, Juan José Esper; y el Diputado provincial, Marcelo Daletto.