Vidal salió a tomar distancia por la baja en la edad de imputabilidad

DEBATE POR LOS MENORES Y EL DELITO

El debate por las propuestas para bajar la edad de imputabilidad se instaló como uno de los temas centrales de la campaña de cara a las PASO. Ayer, luego de que candidatos de su espacio se mostraran a favor de avanzar en ese sentido, la gobernadora María Eugenia Vidal salió a tomar distancia, al señalar que “no se debe simplificar” el tema.

Mientras el gobierno nacional y una comisión de especialistas termina por estos días de redactar un proyecto de ley para enviar al Congreso que postula una reforma del sistema penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años para delitos gravísimos y a 15 años para los muy graves, el tema se metió de lleno en la campaña proselitista luego de que, el miércoles en La Plata, los candidatos de Cambiemos Carolina Píparo y Guillermo Montenegro dijeran que estaban de acuerdo con que a los menores sean juzgados a edad más tempranas.

“Hay menores que piden a gritos ser separados del contexto”, dijo Píparo, postulante a una banca en la Cámara de Diputados por La Plata.

El debate cobró fuerza además a partir de un cuestionado informe televisivo que se difundió el domingo por la noche en el programa que conduce Jorge Lanata sobre “El Polaquito”, un nene de 12 años oriundo de Villa Caraza, Lanús, que admitía ser delincuente, usar armas y haber matado a una persona.

Ayer, Vidal brindó una extensa entrevista en la que se refirió al tema. Allí, la Gobernadora pidió “no simplificar” ese debate y aseguró que un chico “no puede tomar la decisión de estar o no en la calle”, por lo que “ahí empieza el problema”.



“Sistema de garantías”

“Si un chico menor comete un delito tiene que tener un sistema de garantías que hoy no tiene, de defensa y de responsabilidades”, y aclaró que aunque la responsabilidad de un menor es distinta a la de un adulto, “tiene que haber un sistema de responsabilidad penal juvenil”.

Vidal tuvo ayer un día de alta exposición. Por la mañana, brindó una entrevista en un canal televisivo. Luego, recorrió Quilmes junto al intendente Martiniano Molina. Y luego, se mostró con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la diputada nacional y candidata Elisa Carrió. Juntos, hicieron una actividad con el sello de Cambiemos: brindaron una teleconferencia y respondieron preguntas a través de Facebook Live.

En ese marco, subrayó que la lista de candidatos del oficialismo en la provincia de Buenos Aires está “integrada por gente honesta” y planteó que “esta pelea que empezó en diciembre de 2015 contra las mafias en la provincia, el narcotráfico y el juego ilegal, se va a ver condicionada si no ganamos la elección”.

Además, aseguró que “para reducir el déficit fiscal tiene que haber un violento ajuste de la política en cargos y asesores”, porque “ya no se le puede pedir más a la gente”.

En ese sentido, planteó “ajustar el tamaño de las legislaturas”. Vidal se refirió además a la posibilidad de bajar Ingresos Brutos y afirmó que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “nos convocó a todos, y los argentinos no damos más de impuestos”. No obstante evaluó que para bajar la carga tributaria es necesario un “consenso” entre el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes, ya que esa determinación tiene que adoptarse “entre todos”.