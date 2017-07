El gobierno provincial le pegó a Cristina Kirchner por el gesto al campo

LA EX PRESIDENTA VISITÓ UN TAMBO Y HUBO POLÉMICA

El paso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por un establecimiento rural de Lincoln, generó ayer una fuerte reacción por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, desde donde salieron a cuestionar a la candidata de Unidad Ciudadana.

La polémica se disparó luego de que Cristina Fernández desembarcara el pasado martes sorpresivamente en un tambo de Lincoln, en el norte de la Provincia, donde mantuvo una charla con productores lecheros.

Allí, Cristina aprovechó la crisis del sector para pegarle al gobierno de Cambiemos. “Al productor le aumentaron un 300% los costos. Así no se puede seguir”, afirmó la ex presidenta, en lo que se interpretó como un gesto hacia el campo, luego del fuerte enfrentamiento durante su mandato, que tuvo como pico las protestas de 2008 por el aumento de las retenciones.

Ayer, al participar del acto de apertura de la 131º Exposición Rural de Palermo, el ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquís, salió a cruzar a la ex presidenta por esa visita al tambo.

“Sorprende que se haga eco de la problemática del sector cuando tuvo una política de ninguneo hacia el campo”, dijo Sarquís, quien se mostró junto al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente del Banco Provincia Juan Curutchet y el titular de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere.

Y agregó: “Los productores y la cadena agroindustrial no son tontos, ninguno quiere volver al pasado”. El titular de la Rural, en tanto, también se mostró crítico con el gesto de la ex presidenta. “A Cristina no le creemos una palabra. Estamos para reconstruir lo que rompió el kirchnerismo. Ellos rompieron todo lo viejo y no propusieron nada eficiente a cambio”, dijo Etchevehere.

“El campo se está reinventando, se están tratando de conseguir condiciones similares a la de nuestros competidores”, agregó ayer el titular de la Sociedad Rural tras el acto de apertura de la exposición.

Más cruces

La campaña electoral de cara a las PASO de agosto próximo tuvo ayer otros cruces. En el marco de una recorrida por obras en el interior de la Provincia, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Mosca cargaron contra el precandidato a legislador nacional del randazzismo Marcelo Saín, quien había cuestionado las políticas del gobierno de María Eugenia Vidal en materia de lucha contra el delito.

Mosca señaló que Saín “fue quien cuidaba la puerta del país cuando la efedrina entraba sin control por eso está lejos de opinar de seguridad. Además fue subsecretario de Seguridad y se fue sin realizar ninguna reforma”.

Además, el diputado salió en defensa de Vidal y Ritondo y señaló que la inteligencia criminal se puso en manos de un civil. “Después de mucho tiempo tenemos inteligencia criminal, y cumplimos con la legislación nacional y provincial de Inteligencia Criminal y Seguridad Interior, que establecen el control, mando y dirección por parte de la autoridad civil”, dijo.