Massa busca consolidar votos

TRASTIENDA POLÍTICA

La catarata de denuncias de habitantes de la Provincia por la llegada de facturas de gas con valores astronómicos será un nuevo insumo para la campaña de Sergio Massa, que está focalizada en machacar sobre los precios altos de los alimentos y otras necesidades básicas (“A la gente la plata no le alcanza”, es una de las frases más usadas en el Frente 1País) y en la situación de inseguridad en el distrito.

La decisión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de brindar patrocinio gratuito a los usuarios que quieran judicializar el tarifazo, agigantó un tema que se venía cocinando en el comando de campaña del tigrense como una cuestión a abordar dentro de los ejes discursivos.

Y, de paso, brinda un formidable registro de disgustados, con nombre y apellido.

A menos de un mes de las PASO la consolidación del voto propio aparece como la prioridad central del comando massista, admiten cerca del candidato a senador. Eso se debe a que están convencidos de que Cambiemos, la alianza oficialista, procurará rapiñar voluntades del universo de potenciales votantes de 1País porque en el macrismo considerarían que es el espacio político que tiene el electorado más volátil. O menos fidelizado.

Ese razonamiento, que efectivamente se ha escuchado en fuentes macristas, supone que para el Gobierno es infructuoso tratar de convencer a los potenciales votantes del Frente Unidad Ciudadana, que postula a Cristina Kirchner al Senado.

Las fuentes massistas refutan esa supuesta volatilidad de su “clientela electoral”. Aunque admiten, en reserva, que no cuentan con ese núcleo duro (“Fanáticos”, dirán algunos observadores político) que sí tienen Cristina, por un lado, y el PRO, la pata principal de Cambiemos, por el otro.

Lo dicho: en la estrategia de campaña, Massa se erige como el “denunciador” de las cuestiones económicas sensibles desde la perspectiva de “la gente”. Apunta, así, a una segunda prioridad que es la de cazar voluntades de aquellos vecinos que en 2015 hayan votado al macrismo pero que ahora están desencantados por razones vinculadas, sobre todo, al bolsillo. La cuestión previsional, un tema por el que siente pasión desde que condujo los destinos de la Anses durante el kirchnerismo, también será su fuerte.

Massa y su equipo piensan que esos son los ítems más redituables desde lo político. La cuestión de la corrupción en la era K no estaría destinado a ser una cuestión central del discurso.

Tampoco puede eludirse, dado el reflote que ha tenido el tema por la decisión del juez Claudio Bonadio de encarcelar a Víctor Manzanares, el hombre que más conoce los registros contables de la familia Kirchner, y que acaso sea el preludio de novedades más contundentes. Y por la fuerte presión que ejerce Cambiemos en el Congreso, donde 1País tiene un bloque numéricamente respetable, para expulsar de la Cámara de Diputados a Julio de Vido.

Previsible: la centralidad en ese tema recaerá, explican las fuentes del búnker de Massa, en la figura de Margarita Stolbizer, que se ha convertido en una especialista en encontrar chanchullos millonarios del gobierno anterior. La compañera de binomio le acerca al espacio una autoridad en la materia que nadie pone en duda.

El otro asunto que buscará transmitir Massa es que detrás de la propuesta de 1País existe todo un equipo que piensa las propuestas de políticas públicas. Esa idea, la de trabajo en equipo, también es explotada por los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal y, por ende, por la campaña de Cambiemos.

Es que, aunque es una elección legislativa, el de Tigre quiere transmitir la idea de que está preparado para gobernar. Por eso aparecerán junto a él y a Stolbizer el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, el experto en problemáticas sociales Daniel Arroyo, el estudioso del tema educativo, Gustavo Iaies y, claro, el ex gobernador bonaerense, Felipe Solá, que además encabeza la oferta a Diputados.

De cara a las Primarias, en el massismo trabajan sobre la tesis de que el impacto real de la campaña sobre el votante será en los últimos días. Tal vez las dos semanas finales antes del 13 de agosto. “Ahora la gente está en otra cosa”, analizan. Se entusiasman con encuestas propias que reflejarían el malestar social por la realidad económica. Y que, cuando preguntan la intención de voto citando nombres propios, no por partidos, reflejarían que Massa está debajo de Cristina, que las encabeza. En verdad, un escenario en el que el Gobierno salga tercero, aún postulando al menos conocido de los cuatro candidatos principales (Esteban Bullrich), habla de una gran dosis de optimismo, que por supuesto en Cambiemos rechazan.

Ayer, 1País tuvo un extenso día de grabaciones de spots publicitarios. En Tigre, desfilaron candidatos de toda la Provincia para llevarse su aviso con los postulantes principales.

En ese poblado evento se comentó en algún aparte una supuesta jugada de “impacto” que se daría a conocer en las horas previas al comicio. Sonó más a deseo que a estrategia planificada.