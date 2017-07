Daniel Scioli dijo que los créditos de la Anses son "para ponerle un parche al ajuste”

CRÍTICAS DEL EX GOBERNADOR

El precandidato a diputado nacional del frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli cuestionó el lanzamiento de créditos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas que el Gobierno pondrá en marcha por decreto y señaló que "para ponerle un parche al ajuste, el Gobierno anuncia medidas que antes demonizaba".

En declaraciones a Radio 10, el ex gobernador dijo que "para ponerle parche al ajuste el Gobierno anuncia medidas que antes demonizaba y las llamaba populistas" y agregó que "para tratar de disimular las consecuencias de este ajuste buscan poner en marcha créditos para el consumo".

De esta manera, se refirió a los créditos que según confirmó ayer el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, se habilitarán -a través de un decreto- a los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo y de Pensiones no contributivas.

Por otra parte, Scioli dijo que desde Unidad Ciudadana se realizó "un diagnóstico responsable sobre las PyMes, los trabajadores, el sector industrial y el comercial" y que el espacio se está "haciendo eco de esas realidades que se están viviendo". "Nosotros hacemos la campaña de la esperanza, la esperanza de que se le puede poner freno a este ajuste", añadió.

El precandidato manifestó también su preocupación por la presunta privatización de la construcción del satélite ARSAT-3, lo que consideró un retroceso "en el desarrollo de la agenda científica nacional" y reclamó en la decisión la intervención del Congreso.