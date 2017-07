Después del aluvión, suspenden las desafiliaciones en la Justicia

POR LA FERIA DE INVIERNO

Durante las próximas dos semanas, mientras esté en vigencia el período de feria, la Justicia Federal con competencia Electoral no realizará trámites vinculados a las afiliaciones truchas, que en los últimos días dispararon un verdadero aluvión de denuncias.

Hasta el lunes 31 de julio, cuando se retome la actividad habitual, no se realizarán desafiliaciones, pese a que el Juzgado 1 con competencia electoral de Juan Manuel Culotta no tendrá, como es habitual una vez cada dos años, receso invernal.

A menos de un mes de las Primarias del próximo 13 de agosto, las adhesiones irregulares a los partidos políticos generaron una catarata de reclamos.

Según datos del Juzgado, en las últimas dos semanas se recibieron unas 3 mil denuncias por afiliaciones “truchas”, que son detectadas por los damnificados. Los denunciantes, en su mayoría de ellos integrantes o aspirantes a integrar fuerzas de seguridad, llegan luego de consultar, a través de una página web, su estado de afiliación y constatar que a pesar de no haber formado parte nunca de ninguna agrupación aparecen como afiliados en los registros de distintos partidos políticos.

La página para las consultas es https://www.padron.gov.ar/cne_afiliados/, y para constatar el estado hay que ingresar número de documento y sexo.

Ese sitio web de la Cámara Nacional Electoral sólo arroja datos sobre si el empadronado está afiliado o no a un partido político, pero no especifica cuál. Para determinarlo, se deberá denunciar la situación en la Justicia con competencia Electoral, desde donde se ordena dar de baja esas afiliaciones y se inician investigaciones para determinar posibles responsabilidades en este fraude.

Según la ley, para que sean reconocidas, las agrupaciones deben presentar una cantidad de adhesiones que sea “no inferior al 4% del total de inscriptos en registro de electores del distrito correspondiente”. Además, tiene impacto sobre el financiamiento, ya que los fondos públicos que reciben para las campañas se determinan, entre otras variables, por la cantidad de afiliados.

Aunque no hay información oficial, se estima que la maniobra irregular involucra a partidos chicos. El Partido Justicialista es que el que más afiliados tiene: 3.620.375 en todo el país, un 43 por ciento del total, seguido por la UCR, con 2.046.821, el 24,4% del total.