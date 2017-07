Al final, Ishii no va

La lista que postulaba al intendente de José C. Paz, Mario Ishii como candidato a senador provincial por la Primera sección electoral no fue oficializada por la Junta Electoral bonaerense, por lo que el “hombre del poncho” no podrá competir en las PASO.

En el listado difundido el viernes por la Junta Electoral no apareció la línea interna “Lealtad y Dignidad” ni en la Primera sección, donde jugaba Ishii, ni en la Tercera, pero sí fueron autorizadas las candidaturas por la Segunda y la Octava sección.

La decisión llamó la atención, ya que días atrás la propia junta partidaria del Frente Justicialista, dominada por el randazzismo, había habilitado la candidatura de Ishii. Cerca del jefe comunal apuntaban a una supuesta movida del sector de Randazzo para impedirles competir.