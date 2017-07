Descuentos en súper: analizan extender la promoción

BUENOS AIRES

Los descuentos de 50% para compras en supermercados con tarjetas del Banco Provincia ocasionaron una avalancha de público, pese a lo cual tanto los supermercados como el banco evalúan los resultados de la promoción.

“Vamos a tener que evaluar y tener los números finales. En lo cualitativo, hubo una explosión de asistencia en los supermercados que estaba vinculada a esta promo”, reflexionó el gerente de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.

“Me parece que es importante que un banco público con la importancia que tiene el Banco Provincia y con tantos clientes, con un perfil de clientes de sectores medios y bajos, me parece que es una acción muy interesante que apueste a este tipo de cuestiones. El Banco de Corrientes ya salió también a ofrecerlo y suponemos que va a haber más réplicas por parte de otros bancos”, aseguró.

“Durante las primeras horas, cuando se hace el corte al mediodía para ver cómo viene la venta, el mes pasado venía más o menos igual que cualquier otro día y explotó a la tarde, esta vez la explosión vino desde el principio. Porque hubo mejor comunicación, boca a boca, y satisfacción del cliente del Banco Provincia porque este descuento no se refleja en las cajas sino por reintegro en el resumen”, explicó el directivo.

Según detalló, el acuerdo se renueva mensualmente a partir de los resultados obtenidos. “Habrá que ver qué se hace el próximo mes”, reflexionó Vasco Martínez y añadió que las promociones sirven para “blanquear la economía”.

En tanto explicó que monitorean que no haya remarcación de precios un día antes de la aplicación de la promoción.