Florencio Randazzo impulsó listas para apuntalar su candidatura

EN MUNICIPIOS BONAERENSES

Con la premisa de que la pelea “abajo” arrastre la boleta de senadores de Randazzo, se terminó permitiendo la proliferación de nómina de todo origen y perfil.

Tan es así, que candidatos comunales del randazzismo se terminarán enfrentando con listas apadrinadas por José Ottavis, Mario Ishhi y Guillermo Moreno, quienes amenazaban con desafiar a Randazzo en la pelea por la senaduría pero que finalmente no llegaron a destino.

Pero la rareza mayor es que, de eventuales contendientes, esas listas se transformarán en aliadas en la cruzada que ensayará el ex ministro del Interior y Transporte en busca de quedar bien posicionado en las Primarias del 13 de agosto: todas, según trascendió en fuentes partidarias, irán pegadas a la boleta de Randazzo.}

Copiando a Massa

Esta particular ingeniería electoral se asemeja mucho a la que utilizó Sergio Massa en 2015 cuando, con la idea de subir sus propias acciones y evitar la polarización entre el Frente para la Victoria y Cambiemos, permitió que proliferaran listas propias en las comunas. La Plata, por ejemplo, fue testigo de esa decisión, al punto que cinco nóminas compitieron en aquél entonces en las Paso.

El Frente Justicialista va por más. Por caso, terminó habilitando ocho listas en San Miguel, todo un récord. De ellas, sólo una responde al randazzismo. Otras cuatro están encolumnadas con Ishii, dos con sectores del duhaldismo enrolados en Justicia y Dignidad y la restante es de Puro Peronismo, el grupo cercano a Moreno.

Para decodificar la interna que se dará debajo de la candidatura de Randazzo, hay que mencionar que habrá seis sectores. Cumplir es el randazzismo puro. Luego aparece Amarte Argentina, que responde a Ottavis. Justicia y Dignidad surge con sectores del duhaldismo, mientras que Lealtad y Dignidad es el grupo de Ishii. Finalmente también anotó Puro Peronismo ligado al ex secretario de Comercio K y el último grupo es el Movimiento de Integración Federal que sólo se inscribió en La Plata.

La radiografía electoral de ese conglomerado revela que Cumplir presentó listas en 66 distritos, Lealtad y Dignidad en 44, Justicia y Dignidad en 27, Amarte Argentina en 8, Puro Peronismo en 4 y, como se dijo, Integración Federal en 1.

El mencionado caso de San Miguel no es el único en el que habrá varias listas compitiendo por los cargos de concejales. En Lanús, por caso, las ofertas serán seis (tres del randazzismo y tres de Ishii). Cinco habrá en Moreno donde además de Cumplir estará el grupo de Ishii y el duhaldismo.

En el pelotón con cuatro listas están José C. Paz, La Matanza, Tres de Febrero, Quilmes y Merlo, entre otros distritos.

Tamaña cantidad de listas y sectores aportará nombres de candidatos conocidos que se anotaron como concejales. Uno de ellos es el empresario de la carne Alberto Samid, que enfrentará en La Matanza al randazzista oficial Heraldo Cayuqueo. Otro que se anotó como concejal es José Luis Pérez, el ex intendente de Balcarce. El varias veces reelecto diputado Marcelo Feliú, irá por Bahía Blanca en un intento por saltar al municipio en dos años más.

En Tandil, el randazzismo anotó por una de sus dos listas a Néstor Auza, quien fuera titular de la Comisión de Investigaciones Científicas durante la gestión de Felipe Solá.

En Lomas de Zamora irá como concejal Juan Francisco Navarro, hijo del diputado provincial y uno de los jefes del Movimiento Evita, Fernando Navarro.