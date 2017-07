Ishii fue habilitado y dará pelea

PARA SENADOR PROVINCIAL

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, amagó con presentar una lista de candidatos a senadores nacionales para competir contra Randazzo. Pero finalmente, optó por inscribir a su secretario de Gobierno, Gastón Yañez. El mediático abogado Fernando Burlando iría como diputado nacional. Pero esa lista no fue respaldada por los avales necesarios ya que presentó un CD vacío.

De esta forma, no fue habilitada por la junta electoral del Frente Justicialista. Pero Ishii, sin embargo, quedó habilitado para competir como candidato a senador provincial por la Primera sección electoral, ya que se anotó por la línea interna Lealtad y Dignidad. Enfrentará en la interna seccional a Fernando Moreira, el candidato de Randazzo.

No será la única interna seccional entre los candidatos del alcalde de José C. Paz y los del ex ministro del Interior y Transporte. También habrá puja en la Tercera (sur del Conurbano), donde el postulante randazzista es Fernando “Chino” Navarro, actual diputado provincial, que busca la reelección.

Allí Ishii le plantó la lista que encabeza Mariano Lizardo. Pero además, habrá interna en La Plata. En nuestra ciudad el randazzismo tiene dos listas. Una está encabezada como aspirante a diputado por el dirigente del Movimiento Evita, Gustavo Di Marzio. Su contrincante dentro del espacio Cumplir es Guillermo Chavez. Pero a esa puja se sumará el candidato de Lealtad y Dignidad, que anotó a Pedro Perrota.

Anoche circulaba la versión de una posible habilitación de la lista de Burlando y Yáñez, que habilitaría al sector de Ishii a participar también por las candidaturas nacionales.