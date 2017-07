Docentes bonaerenses aceptaron oferta salarial del 27,5% y pusieron fin a meses de conflicto

PARITARIA DOCENTE

Los docentes bonaerenses aceptaron hoy la última oferta salarial que les realizó el Gobierno provincial, que contempla una suba total de 27,5% y de esta manera quedó superado un conflicto de más de 150 días, que incluyó paros y movilizaciones.

Al término de un encuentro de delegados gremiales en La Plata, el secretario general del SUTEBA -el sindicato docente más numeroso de la provincia de Buenos Aires- Roberto Baradel, anunció el acuerdo. "Logramos un acuerdo", sostuvo Baradel, y advirtió: "lo que sucedió este año no nos puede pasar más. El Gobierno nos acusaba de hacer política partidaria a nosotros, pero eran ellos los que hacían política partidaria". "El Gobierno no cedía en su intención de ponernos una pauta de aumento salarial", sostuvo Baradel, quien además enfatizó que los maestros "queremos un trato respetuoso y un salario digno".

El miércoles último, la Provincia ofreció un incremento salarial de 21,5%, con "cláusula gatillo", más un bono de 1.600 pesos por cada cargo; también, una compensación del 2,5% correspondiente a 2016 y las sumas ya adelantadas a cuenta del aumento, de entre 2.500 y 4.500 pesos. "La propuesta es 2,5% por el año pasado más 21,5% con cláusula gatillo, más un 3,4%, que da un total de un 27.5%", puntualizó Baradel, en declaraciones periodísticas que formuló este martes.

Pero a la vez, cuestionó al Ejecutivo provincial: "ahora, como vienen las elecciones, están en condiciones de hacer la propuesta. Quisieron romper el frente de unidad docente y no pudieron. Por eso, hay una gran responsabilidad del Gobierno (en el conflicto) porque plata había", sostuvo. El sindicalista insistió: "queda demostrado que había plata y que el conflicto se podría haber evitado. Esa decisión de los docentes de mantenernos unidos reclamando lo que creemos es justo, generó que cambiara la estrategia del Gobierno".

Baradel anticipó que la "postura definitiva" de los maestros llegará tras "la realización de los plenarios en base a la consulta que se dio en cada una de las escuelas", que se concretarán este martes. Por su parte, el secretario general de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba) Miguel Díaz, resaltó que ese gremio aceptó "por necesidad" la oferta salarial. Díaz aclaró que los maestros aceptan esa mejora "por necesidad, porque desde agosto del año pasado no tenemos un peso de aumento. Y también con mucha decepción, porque no pensábamos que íbamos a terminar pasando por el mismo camino de siempre".

El gremialista lamentó que el Gobierno esperara "150 días para hacer una propuesta medianamente racional". "Las asambleas terminaron ayer a la tarde. Hay mucha bronca y decepción con la Provincia. No hacía falta tanto conflicto para que hagan una propuesta que tanto no conforma, pero que es menos peor que la anterior", enfatizó. Y concluyó: "la clase política no aprende más, ellos son los causantes del conflicto. Si había dinero, no era necesario tanta sangría. Ellos tienen una responsabilidad muy grande de no generar el conflicto".