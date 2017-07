“Con Alerta Buenos Aires, el barrio vuelve a los vecinos”

EL DEBATE POR LA SEGURIDAD

“Creemos que la inseguridad no es solo una sensación sino que es un problema concreto que tenemos que resolver entre todos”, afirmó la legisladora massista.

Luego de la presentación, por parte de los diputados nacionales Sergio Massa y Margarita Stolbizer, principales referentes del frente 1País, de la iniciativa “Alerta Buenos Aires”, enfatizando en que las víctimas de la inseguridad están “porque el Estado ha fracasado en su protección”, la legisladora bonaerense Valeria Arata manifestó: “Creemos que la inseguridad no es solo una sensación sino que es un problema concreto que tenemos que resolver entre todos. Por eso, una vez más, trabajamos para acercarles a los vecinos una herramienta para su seguridad”.

Alerta Buenos Aires ya se presentó en los partidos bonaerenses de San Martín, Vicente López, Merlo y La Matanza. “La criminalidad desplazó al Estado por su propia inoperancia. Con Alerta Buenos Aires el barrio vuelve a manos de los vecinos. Debemos construir un Estado presente y que nos cuide”, afirmó la funcionaria massista.

“La idea es construir la red vecinal más grande del país, que funcionará mediante un sistema tecnológico de alarmas, que se podrán activar ante algún hecho de inseguridad, a través de una aplicación que deberá instalarse cada vecino adherido en su teléfono celular. También se podrá llamar automáticamente al 911, entre otras opciones del sistema”, explicó Arata.

Y agregó: “Alerta Buenos Aires también es una herramienta para controlar a la policía, porque cuando se dispara el llamado al 911, y el móvil tarda demasiado en llegar o no va, nos permite generar un registro de la llamada y ejercer la denuncia penal al comisario que no atendió al vecino”.

“Tigre es uno de los distritos más seguros del país. Ha reducido el robo de autos en un 80% en seis años, y esto es por la inversión permanente en dispositivos tecnológicos aplicados a la prevención y por la inversión en desarrollo cultural y social que se ha realizado desde el municipio. Es hora de replicar las experiencias exitosas y avanzar en una política de seguridad para el resto de los vecinos de la Provincia”, expresó la diputada por la Cuarta Sección electoral.

Tecnología

“En pleno siglo XXI nos ponemos a la vanguardia con la tecnología ofreciendo al vecino una solución al miedo y a la inseguridad en su barrio. Esta es una propuesta de nuestro espacio que no hace más que suplir con hechos concretos la ausencia del Estado. Seguiremos trabajando para cada una de las problemáticas que aquejan a nuestros vecinos”, cerró.