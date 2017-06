Acciones contra el tarifazo de luz

PARA LOS CLUBES DE BARRIO

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, opinó en relación al fallo de la Justicia de San Martín que avaló la suba de luz para clubes sociales que desde ese organismo “nuevamente exigimos razonabilidad y equidad en la aplicación de los cuadros tarifarios de los servicios públicos” ya que a su entender, estas instituciones tienen “un rol fundamental en la comunidad”.

Frente a esta situación, Lorenzino reiteró que no es razonable “cargar en los bolsillos de la gente la inversión pública y privada que no se hizo en años”, y confirmó que “acompañará los reclamos de los clubes de barrio y cooperativas que no pueden pagar estas cifras.”

“El esfuerzo que realizan los dirigentes para sostener a las instituciones y poder cumplir con la función social que demandan las personas merece otro acompañamiento de parte del Estado”, remarcó.

En esa línea, el Defensor se mostró “preocupado por el daño en la comunidad que pueden producir estas políticas que buscan aumentar los servicios en los sectores más desprotegidos”.

Es por eso que la Defensoría tomará acciones para garantizar el fomento, la promoción y el sostenimiento económico y financiero de los clubes de barrio y pueblo de la Provincia, con el fin de que puedan sostener el desarrollo de sus actividades deportivas, culturales y sociales.