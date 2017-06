Prometió prender el ventilador

El ex jefe de la comisaría Tercera de Los Hornos, Sebastián Cuenca, escribió en su muro de la red social Facebook “Hasta acá llegó mi amor y se prende el ventilador… Y como dijo mi amigo el Puma, “agárrense de las manos” nos vemos pronto todossssss juntitos....!!!”, al lado del emoticón que lo mostraba “decidido”.

Hasta ahora ninguno de los imputados admitió su participación en la maniobra que se les endilga, pero todo podría cambiar.

Por su lado, el abogado Oscar Salas, que defiende a cinco de los ocho policías imputados -entre ellos al ex jefe Departamental, Darío Camerini- volvió a cuestionar en duros términos la decisión judicial, convencido de que es “una causa política”.

“Ninguna resolución está firme” dijo, confirmando que rigen los plazos para “apelar la decisión de Casación ante la Suprema Corte bonaerense” y la de este tribunal ante la Corte Suprema de la Nación. Insistió Salas en que “no hay motivos para que estén presos” porque no hay riesgos procesales, ya que no tienen antecedentes, mantienen sus domicilios, siempre estuvieron a derecho y, como la causa ya fue elevada a juicio, “no hay pruebas para producir, por lo que no podrían entorpecer la investigación”.