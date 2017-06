CGT anticipó que reclamará un piso salarial de $ 15 mil

CONSEJO DEL SALARIO

Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, anticipó ayer que reclamarán un sueldo mínimo de 15 mil pesos al gobierno en la reunión del Consejo del Salario, que se llevará a cabo el próximo 27 de junio.

“Si las mediciones propias que tiene la CGT establecen que la canasta básica es de 15 mil pesos, no podemos pedir menos que eso. Es una línea de referencia. Después, habrá que discutir”, afirmó.

En declaraciones a radio La Patriada, el sindicalista explicó que recién esta semana comenzarán los encuentros en el organismo, ya que muchos dirigentes regresaron al país en los últimos días luego de participar de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo.

El Consejo del Salario se reunirá el próximo martes 27 de junio para discutir un nuevo haber mínimo, que actualmente se ubica en los 8.060 pesos. El mínimo actual se fijó en mayo del año pasado con la siguiente evolución: el primero de junio se actualizó de $6.060 a $6.810; mientras que en septiembre pasó a ser de $7.560 para terminar en enero de este año en $8.060, que es el valor actual. Si se actualizara con un 20%, el salario mínimo vital y móvil será de $ 9.672.

El titular del gremio de Dragado y Balizamiento, advirtió por la difícil situación que vive el país, “particularmente con el tema del empleo y la inflación”, aunque dijo que “no resulta demasiado sorprendente” por “cómo se está abordando el enfoque económico”. En ese marco, analizó que si hubiera una fuerza opositora “unida” en los próximos comicios, el gobierno sufriría “una derrota electoral”, aunque dijo que “el desorden que hay a nivel hace que haya mayores precisiones”.

Si bien el impacto directo del salario mínimo es marginal y alcanza a unos 200 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos, cada año se destaca su importancia como referencia para las paritarias no resueltas. En este caso, sin embargo, la atención será mayor: por primera vez el piso disparará de forma automática los valores de unos 350 mil planes que se encuentran bajo la órbita de las carteras de Desarrollo Social y Trabajo. De acuerdo a la ley de emergencia social que se sancionó a fin de año, los valores de esos planes deben guardar una correlación con el salario mínimo y cubrir al menos la mitad, que en la actualidad equivale a 4.030 pesos. Planes tales como Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Proyectos Productivos Comunitarios, Trabajo Autogestionado y otros mantienen sus valores asociados al denominado “salario social complementario” que fue atado desde este año al piso que debate el Consejo.