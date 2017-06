Alto nivel de informalidad laboral

Los letrados bonaerenses señalaron que “si bien ha habido un incremento de los juicios laborales durante los últimos años, ese incremento no es mayor al que se registra en el fuero de Familia, donde a nadie se le ocurriría hablar de una mafia del juicio. En otras palabras, el hecho de que haya una mayor litigiosidad no responde necesariamente a una conducta conspirativa de un sector de la sociedad sino a un conjunto de situaciones objetivas y a una mayor consciencia de la población para reclamar por sus derechos”.

En esa línea agregaron que “basta considerar que más de la mitad de los trabajadores del país está hoy en situación de informalidad o semi informalidad, o sea con derecho a reclamar, para que no nos sorprenda tanto el nivel de litigiosidad laboral”.