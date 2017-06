Cristina y Randazzo se reparten el color y el escudo del peronismo

MIENTRAS SIGUEN LOS SONDEOS POR LA UNIDAD

Cristina Kirchner y Florencio Randazzo empezaron a dividir bienes tras el divorcio peronista. La alianza que se dispone a encabezar la ex presidenta se quedará con el tradicional color azul del partido, mientras que el candidato que terminará anotándose por un frente cuya columna vertebral será el PJ, podrá utilizar el escudo.

En cambio, hubo acuerdo para que tanto el Frente Unidad Ciudadana kirchnerista como el Frente Justicialista del randazzismo, puedan utilizar en sus boletas las imágenes de Juan Domingo Perón, Evita y Néstor Kirchner.

Le negociación entre ambos sectores se produjo en las últimas horas y alimentó las versiones sobre un posible entendimiento que siguen fogoneando varios intendentes y que desde el randazzismo insisten en rechazar.

Por lo pronto, tan solo 24 horas después de la presentación de las alianzas, se reunieron varios dirigentes la sede del Partido Justicialista donde fue conformada la junta electoral partidaria, presidida por Hugo Curto.

En ese marco, se definió que la junta electoral partidaria estará presidida por el histórico Hugo Curto e integrada por un representante de cada sección, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario Tercera); el intendente de Moreno, Walter Festa (Primera); el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús (Quinta); el intendente de Guaminí, Néstor Alvarez (Sexta) y la diputada provincial, Rocío Giaccone (Cuarta).

Al terminar el encuentro, uno de los intendentes presentes adelantó que los miembros de la Junta electoral del PJ no van a tomar licencia, tal como pedía por carta ayer Randazzo, “sencillamente porque no nos dan los tiempos legales para hacerlo y eso provocaría un desorden jurídico en el Partido. Esto lo hablamos con Randazzo y estuvo de acuerdo en dejarlo así”, explicó. Desde las filas randazzistas confirmaron la versión y explicaron que a esta altura “eso no es lo importante hoy”.

“Si ni ellos ni nosotros fuimos capaces de armar algo en conjunto, quién puede pararse ahora frente a Cristina a decirle algo”, sostuvo un intendente kirchnerista que acompaña a la ex presidenta pero no simpatiza con la idea de jugar por fuera del PJ.

Tampoco fue del agrado de los jefes comunales saber que la ex presidenta piensa habilitar las listas de adhesión para las candidaturas locales.

De hecho, el ex intendente de Matanza, Fernando Espinoza fue el primero en advertir que orgánicamente el PJ matancero va a adherir a la candidatura de Cristina.

“No todos tenemos la misma realidad en el territorio y a algunos compañeros, la posibilidad de que pueda haber PASO a nivel local, les complicaría mucho mantener garantizadas las mayorías en sus concejos "Deliberantes", explicó un intendente bonaerense que acaba de ganar en el 2015, ajustadamente su distrito.

Esta es una preocupación que algunos ya transmitieron a los encargados de organizar la estrategia electoral del nuevo frente cristinista. Sin embargo, no hubo al menos por ahora definiciones al respecto.

Por estas horas, lo cierto es que el teléfono de Randazzo no para de sonar. “Son varios los intendentes que llamaron y hablaron sobre distintas cuestiones con Randazzo. Charlas hay, las hubo antes también, pero lo que no se tienen son definiciones”, detallaron los randazzistas.

“Seguimos las conversaciones porque de acá hasta el 24 de junio, que vence el plazo para cerrar las listas, no renunciamos a la posibilidad de construir la unidad”, dijo el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo.

Quedan solo nueve días para el cierre de lista, todos descuentan que serán intensos y que serán varias las reuniones y llamadas que entre unos y otros van a realizarse con el correr de los días. El final, a pesar de algunas intransigencias, aún pareciera estar abierto. Al menos eso creen sus protagonistas.