Docentes advierten que habrá paro si no se devuelve lo descontado

CONFLICTO EN EDUCACIÓN

Los representantes del Frente de Unidad Docente, que agrupa a los seis principales sindicatos del sector, advirtieron ayer que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no reintegra los descuentos salariales aplicados por las medidas de fuerza que realizaron últimamente, efectuarán un paro y movilización.

"El lunes 12 tiene que estar la liquidación realizada para resarcir este atropello", afirmó ayer Mirta Petrocini, titular de la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), mientras que el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que "jamás se ha vivido en un gobierno democrático un ensañamiento tal con los maestros".

Además, ambos confirmaron que los gremios asistirán a la reunión convocada para este lunes a las 17 por las autoridades provinciales en la sede del Ministerio de Economía, en la ciudad de La Plata, y advirtieron que de no obtener allí respuesta favorable a sus demandas será convocada "una inmediata" medida de fuerza "con movilización".

Durante una conferencia de prensa que ofrecieron ayer en la sede porteña del Suteba, los sindicalistas criticaron al gobierno de María Eugenia Vidal, y adelantaron la decisión de realizar un paro si no se les restituyen los haberes descontados. "Denunciamos el ensañamiento que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tenido con los maestros", aseveró Baradel, quien definió como "brutales" los descuentos aplicados en los salarios de los docentes que realizaron medidas de fuerza.

En este sentido, consignó que "hay docentes que han cobrado 500 pesos, 1.000 pesos y hasta 3.000 pesos solamente de salarios porque han descontado en forma arbitraria, no solamente los días de paro sino también han efectuado descuentos como los de la AFIP, o efectuado descuentos de supuestas deudas, absolutamente en forma irregular".

"El lunes hay una convocatoria a paritarias y nosotros vamos a ir", confirmó Baradel que recordó que el gremio denunció al gobierno provincial "por práctica desleal, por los descuentos aberrantes, porque iniciaron expediente para la quita de personería gremial y porque iniciaron expediente para el cobro de multas millonarias por ejercer el derecho a huelga".

"Vamos a resistir; llevamos más de cuatro meses (de conflicto salarial). Las excusas se terminaron: los docentes están en las escuelas pero las condiciones dignas no están, estamos discutiendo salarios y la respuesta es la miseria absoluta", destacó Petrocini.