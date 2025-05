Apareció Franco Fiordelisi: estaba en Ushuaia tras varios días desaparecido

Luego de cinco días de intensa búsqueda y gran preocupación por parte de su entorno, Franco Fiordelisi, el tesorero del Banco Provincia de Lincoln que había desaparecido el pasado miércoles 21 de mayo, fue finalmente hallado con vida en la ciudad de Ushuaia.

Mónica Fiodelisi, hermana de Franco, precisó: "después del mediodía me llaman de la DDI que lo había encontrado la Policía de Ushuaia meditando".

Además, comentó que su hermano "sigue incomunicado" sin atender el teléfono al cual no contesta desde el miércoles pasado. "Hace un rato estaba con la revisión médica que le hacen a una persona buscada", indicó.

Consultado sobre la personalidad de su hermano, Mónica expresó que es una persona "re contra estructurada, laburante, el primero que llegaba a trabajar y el último que se iba, buen compañero, deportista, no consumía drogas ni estupefacientes".

"Tuvo un problema el año pasado de depresión que incluso la gente del Banco le dijo que se tomara más días de vacaciones y al mes el dijo que iba a volver a trabajar", compartió y señaló que Fiordelisi se encuentra atravesando una "situación que él no puede procesar a nivel personal, actúa de una manera pero la cabeza evidentemente le va por otra".

Además, comentó que su hermano "tenía un proyecto de comprarse un auto" para el cual había sacado un préstamo en la sucursal del Banco Provincia. "Tuvo una depresión el año pasado hizo un tratamiento psicológico y yo creo que no lo terminó", señaló.

Fiordelisi, de 43 años, había sido visto por última vez ese miércoles por la tarde, cuando salió de su casa alrededor de las 17.30. Una cámara de seguridad lo registró saliendo sin mochila ni objetos personales visibles, y horas más tarde su vehículo, un Citroën Berlingo blanco fue captado circulando por la Ruta Nacional 7 entre Junín y Chacabuco. Desde entonces, no se supo más nada de él.

La desaparición generó una fuerte preocupación entre sus allegados. Su hermana Mónica contó a Democracia que ese mismo miércoles Franco había dejado de responder mensajes al mediodía y no asistió a una cena laboral prevista para la noche, lo que encendió las primeras alarmas.

Al día siguiente, sus amigos ingresaron a su vivienda y encontraron todo en orden: no faltaban pertenencias personales, el cepillo de dientes seguía en su lugar y su perro —a quien considera como un hijo— no tenía comida para el día siguiente, lo que indicaba que no había planificado una ausencia prolongada.

El proceso para radicar la denuncia también fue complejo. Inicialmente, los amigos de Franco no pudieron presentarla por no ser familiares. Finalmente, su hermana viajó desde Rosario y recién el sábado la Policía tomó la denuncia formalmente, lo que permitió activar la investigación: análisis de cámaras de seguridad, rastreo de movimientos por antenas de telefonía y seguimiento del vehículo.

Mientras tanto, se descartó que Franco hubiese salido del país, según confirmaron fuentes oficiales de Migraciones.

Este lunes por la mañana, la investigación tuvo un giro positivo: Franco fue hallado con vida en Ushuaia, al sur del país. Por el momento no trascendieron detalles sobre su estado de salud ni los motivos de su desaparición, pero sus familiares ya están en contacto con él y agradecieron la colaboración de la comunidad y de los medios en la difusión del caso.