Buscan a un trabajador bancario desaparecido en la ciudad de Lincoln

La Policía lleva adelante una intensa investigación para dar con el paradero de Franco Fiordelisi, un hombre de 43 años que se desempeña como empleado bancario en la ciudad de Lincoln y que desapareció el miércoles 21 de mayo.

Según la información oficial, ese día salió del banco con dinero destinado a la compra de un automóvil, fue a su domicilio y, aproximadamente a las 17.30, fue captado por una cámara saliendo de su casa. Desde entonces, no se supo más nada de él.

Ese mismo miércoles por la noche, su vehículo, un Citroën Berlingo blanco patente AB 966 XO, fue registrado circulando por la Ruta Nacional 7 entre Junín y Chacabuco. Hasta el momento, esa es la última pista certera con la que cuentan tanto sus allegados como los investigadores de la DDI, que trabajan para reconstruir sus movimientos a través del seguimiento de cámaras de seguridad y del análisis de los impactos de antena de su teléfono celular.

Mónica, su hermana, dialogó con Democracia y explicó que Franco había dejado de responder mensajes ese miércoles al mediodía, algo que inicialmente sus amigos atribuyeron a una jornada de mucho trabajo. Por la noche, no asistió a una cena laboral a la que estaba invitado, lo que encendió las primeras alertas.

Al día siguiente, sus amigos ingresaron a la casa y encontraron todo en orden: no faltaban pertenencias personales ni bolsos, el cepillo de dientes seguía en su lugar y no había rastros de una salida planificada a largo plazo. Un detalle preocupante fue que su perro, a quien considera como un hijo, no tenía comida para el día siguiente.

“Cuando los chicos vieron que no aparecía y que en la casa estaba todo igual, sin signos de violencia ni de un viaje preparado, trataron de hacer la denuncia el jueves, pero no se las tomaron por no ser familiares”, relató Mónica.

“El viernes insistieron y les dijeron que, por orden del fiscal, uno de nosotros tenía que hacer la denuncia. Yo estaba en Rosario con mi hija. Viajé a la noche, llegué casi a medianoche a la comisaría, pero recién el sábado me tomaron la denuncia. Estuve desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde contando todo lo que sabíamos”, explicó.

A partir de entonces, la Policía pudo comenzar formalmente la búsqueda, revisar cámaras y solicitar el análisis de las llamadas. Se sabe que Franco salió de su casa sin mochila ni objetos personales visibles, y que una cámara lo registró en dirección a Chacabuco.

“Hasta ahí es donde tenemos información certera. Ahora estamos esperando que la DDI acceda a nuevas cámaras en la Ruta 7 y a los datos de la telefónica para saber si su teléfono emitió señal después de ese momento”, agregó su hermana.

“Lo único que tenemos confirmado por Migraciones es que no salió del país. Todo lo demás sigue siendo una incógnita. Estamos esperando respuestas”, concluyó.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse al 2355-515977 o bien al 911.