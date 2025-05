Utilizaba una motocicleta que tenía los números de motor y de chasis borrados

En las calles Réctor Álvarez Rodríguez y Aconcagua, en el barrio Villa del Parque, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín procedió a interceptar e identificar a un hombre de 52 años de edad.

El sujeto, guiaba una motocicleta "Honda" modelo "Tornado" de 250 c.c. de cilindradas, color roja y blanca, patente A148PXO, la cual no tenía legibles los números de cuadro y de motor, aunque no poseía impedimento legal. Pero tras el examen realizado por el perito de la planta de verificación policial local, se determinó que los números de motor y de chasis fueron borrados mediante la utilización de una amoladora y regrabados con cuña no original.

Por disposición del Dr. Amílcar Barrientos, de la Fiscalia Federal de Junín, se dispuso la aprehensión de quien comandaba la motocicleta y se secuestró la unidad.

Se le inicio al imputado una causa penal por "Infracción a los artículos 289º, 292º y 296º del Código Procesal Penal", quedando el hombre a disposición de la Justicia.

Fue imputado por "Hurto agravado por escalamiento"

En calle Juan Bautista Alberdi al 1200, en el barrio Villa del Carmen, efectivos del Comando de Patrullas procedieron a efectivizar la detención de un sujeto de 28 años de edad, quien posee un frondoso prontuario delictivo.

Uno de los delitos que se le imputan se cometió el 28 de marzo pasado y fue caratulado "Hurto agravado por escalamiento", en el que se dio intervención entonces a la titular de la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial Junín, Dra. María Fernanda Sánchez.

El malhechor fue trasladado a la Comisaría Junín Segunda y quedó a disposición de la citada magistrada.