Tragedia en la Ruta 188: joven murió tras impactar contra un caballo suelto

Un fatal accidente ocurrió durante la madrugada del sábado en la Ruta Nacional 188, a la altura del peaje, cuando una joven que regresaba a su casa perdió la vida tras impactar con un caballo. La víctima fue identificada como María Sol Mazzaroni, oriunda de la localidad de Agustín Roca.

El siniestro se produjo alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando la joven, que se desplazaba en una moto Yamaha de 110 c.c., volvía a su domicilio tras cumplir con su jornada laboral en una estación de servicio de Junín.

Según los primeros datos recabados, Mazzaroni había pasado la cabina de peaje y circulaba en dirección a Roca cuando, a poco más de mil metros, un equino se cruzó en su camino y provocó el impacto. El golpe fue de tal magnitud que la muerte se produjo en el acto.

En el lugar del accidente quedaron esparcidos los restos del rodado, el casco de la joven y, a escasos metros, su cuerpo sin vida. Inmediatamente se hizo presente personal policial, junto a representantes de la fiscalía, efectivos de Policía Científica y empleados de la concesionaria vial, quienes comenzaron con las primeras tareas investigativas.

La investigación quedó en manos de la fiscal Pamela Ricci, quien dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.

La fiscal explicó – en diálogo con Democracia – cómo se llegó a determinar que un caballo fue el causante del siniestro. Indicó que se trató de una serie de “elementos indiciarios”.

“En el manubrio de la moto se hallaron pelos largos compatibles con los de un equino, propios de esta época del año. Además, en cercanías del cuerpo se detectaron restos de materia fecal cuya forma coincide con la de un caballo, y no con la de un bovino”, detalló.

A eso, según determinó, se sumaron huellas de pisadas con forma de pesuña encontradas en un camino paralelo a la ruta, en la zona de la colectora. “Todos estos elementos permitieron concluir que el impacto fue provocado por un caballo, que posteriormente fue localizado en las inmediaciones y entregado a un guardador bajo custodia judicial”, aseguró.

La investigación quedó formalmente caratulada como "Averiguación de Causal de Muerte" y avanza bajo la órbita de la fiscalía.

En cuanto a la posibilidad de imputar penalmente al dueño del caballo, Ricci aclaró que el derecho penal no permite atribuir responsabilidad por hechos que no provienen de una acción humana directa. Al tratarse de un accidente causado por un animal suelto, no se configura una conducta punible dentro del fuero penal. No obstante, la familia podría iniciar acciones en la esfera civil para reclamar por los daños sufridos.

La muerte de María Sol Mazzaroni generó una fuerte conmoción en la comunidad. Desde la organización Estrellas Amarillas “Honrar la Vida” Junín expresaron su pesar a través de un mensaje en redes sociales, donde lamentaron profundamente su pérdida y ofrecieron acompañamiento a los familiares y amigos en este difícil momento.