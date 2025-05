Hallaron a un hombre que era buscado tras abandonar su hogar

Luego de la denuncia presentada por una mujer de 53 años de edad, quien expuso que su hijo se había ausentado del hogar, el sujeto de 35 años fue hallado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

En la Comisaría Primera local se radicó la denuncia, caratulada como "Averiguación de paradero" y los uniformados siguieron instrucciones de la titular de la Fiscalía Nº 4 del Departamento Judicial Junín, Doctora Pamela Ricci.

El muchacho, antes de irse de su residencia por calle Pedro Aparicio, dijo: "me voy a internar o mejor, me voy a suicidar", generando lógica preocupación en su entorno familiar.

No llevó documentos personales ni teléfono celular y, por fortuna, horas más tarde fue hallado cuando caminaba por la zona de calles Aristóbulo del Valle y Ordiales.

Los efectivos, quienes habían recogido testimonios y analizado imágenes captadas por cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM), procedieron a trasladarlo a la Comisaría céntrica ubicada en Vicente Gandini y Presidente Quintana.

Desde la Fiscalía actuante se evaluó lo actuado por la fuerza pública y se dispuso la realización de un examen médico al muchacho, como asimismo se le tomó declaración testimonial, cumpliéndose con todos los recaudos legales vigentes.