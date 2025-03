Delinquió a mano armada en un comercio y fue aprehendido por personal de la DDI

Amplias tareas investigativas, además del análisis de video filmaciones de inmediaciones del lugar del hecho, establecieron la autoría de un hecho delictivo por parte de un joven de 26 años de edad, quien fue aprehendido.

El ilícito se cometió en un local comercial de avenida La Plata y calle Irlanda, en horas de la tarde, en momentos que una empleada (de 23 años), atendía el comercio.

Rápidamente ingresó al recinto el malhechor, quien mediante amenazas verbales y con un arma blanca que portaba, le exigió a la mujer la entrega de diferentes botellas de bebidas alcohólicas y dinero en efectivo que había en la caja registradora.

Enseguida, el delincuente escapó del lugar y luego del atraco, la empleada llamó a los dueños del comercio y se radicó la denuncia en la sede de la Comisaría Junín Segunda del barrio Belgrano, por razones de jurisdicción.

Iniciadas las tareas investigativas, se fue avanzando para el esclarecimiento del delito y se solicitó al titular del Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Junín una orden de allanamiento en la urgencia.

La misma, permitió la detención del malviviente, quien lejos de acatar la orden policial se resistió en principio a los uniformados, aplicándoles golpes de puño y puntapiés a los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que finalmente lo redujeron.

Fue llevado a sede policial, junto con los elementos secuestrados, que fueron la vestimenta utilizada para delinquir una botella de Fernet Branca y un cuchillo Tramontina con cabo de madera.

Se cumplimentaron todos los recaudos legales y se le inició al malhechor una Investigación Penal Preparatoria (IPP), caratulada "Robo agravado y resistencia a la autoridad", quedando el pillo a disposición del titular de la Fiscalía Nº 6 de turno del Departamento Judicial Junín.

Solicitaban su captura desde un Juzgado de Junín y volvió a robar

Tras recibirse una llamada al sistema de emergencias 911, personal del Comando de Patrulla de la ciudad de Pergamino concurrió rápidamente a una vivienda de calle Conscripto Silva al 100.

Allí reside un hombre de 90 años de edad, quien había sido sorprendido previamente por una mujer de 52, ingresando la ciudadana a su casa y, tras amenazarlo verbalmente, le sustrajo al anciano dinero en efectivo y un machete.

Por fortuna, la malhechora no lo atacó y escapó del lugar, siendo luego atrapada en calles San Lorenzo y Paso, logrando los uniformados recuperar casi once mil pesos del nonagenario y no así el machete sustraído.

Se determinó que la mujer atrapada poseía pedido de captura activo solicitado por el titular del Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial Junín, en una causa penal.

Se le inició otra Investigación penal Preparatoria rotulada "robo", quedando a disposición del titular de la Fiscalía de turno de Pergamino.

Daño y robo en una finca

En horas de la madrugada de ayer se registró un robo en una vivienda de la planta urbana de la ciudad de Chacabuco, finca ubicada en calle Brandsen, entre las arterias Bartolomé Mitre y Pringles de la vecina población.

Los malhechores forzaron una reja de la casa y se llevaron una motocicleta "Guerrero Smash" y otros elementos propiedad de la familia damnificada, emprendiendo seguidamente la huída con rumbo desconocido.

En la Comisaría local se inició una Investigación Penal Preparatoria caratulada "daño y robo", dándose intervención al titular de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín.

Por otra parte, personal policial junto a sanitaristas del SAME concurrieron a una vivienda ubicada en calle Raúl Alfonsín, entre Pringles y Garay de Chacabuco.

En el lugar hallaron sin vida a un hombre de 76 años de edad, dentro de la finca ubicada frente a la Guaria Pediátrica del centro asistencial de referencia en la vecina localidad.

Se dio intervención a peritos de la Policía Científica para establecer fehacientemente la causa de la muerte, estimándose que fue un suicidio, quedando la causa iniciada a cargo del titular de la Fiscalía de turno del Departamento Judicial Junín.