Ampliarán la cobertura de seguridad en inmediaciones al estadio Eva Perón

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) confirmó a Democracia que el Club Sarmiento de Junín no recibirá sanciones tras el enfrentamiento armado entre facciones de su barra brava, ocurrido el pasado sábado en las inmediaciones del estadio Eva Perón, previo al partido contra Barracas Central.

Sin embargo, la Aprevide aplicará el derecho de admisión a los hinchas identificados como partícipes de los hechos, solicitando que se les impida el ingreso al estadio.

Para el próximo partido entre Sarmiento y Talleres, - que se jugará hoy desde las 21 - se ha anunciado que se ampliará la cobertura del perímetro del estadio, y contará con un total de 280 efectivos policiales que participarán en el operativo.

En relación al partido anterior, Aprevide informó que asistieron 3.845 espectadores locales y que el operativo de seguridad contó con 208 efectivos de la Comisaría Primera y 208 del servicio de Policía Adicional (PolAd).

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad del Municipio, aseguraron que – durante la semana – se desarrollaron reuniones “con las autoridades policiales a cargo del operativo, representantes del Club Sarmiento y el jefe de seguridad del club”. “El objetivo fue coordinar acciones y revisar exhaustivamente el operativo, respondiendo también a las inquietudes y quejas de los vecinos y de la Sociedad de Fomento del sector. Esperamos que mañana (por hoy) todas estas medidas funcionen correctamente, sin inconvenientes dentro del vallado de seguridad ni en la periferia, para que el partido de Sarmiento se desarrolle como un espectáculo deportivo sin empañar", indicaron.

La investigación

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Junín continúa avanzando en la investigación del enfrentamiento entre facciones de la barra brava del Club Sarmiento. Actualmente, hay ocho detenidos: cinco por el delito de lesiones en riña, uno por infracción del artículo 5 de la Ley 23.184 (violencia en espectáculos deportivos), otro por tenencia ilegal de arma de fuego y el restante por infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes).

Los operativos policiales, a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín, han incluido 24 allanamientos simultáneos realizados el jueves por la madrugada. En estos procedimientos, la DDI Junín contó con la colaboración de las DDI de Pergamino, Trenque Lauquen y Luján, así como del Grupo de Tareas Operativas (GTO), el Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería.

La investigación de la DDI Junín, a solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), se centró en la facción disidente, logrando identificar a los participantes del enfrentamiento y solicitando las órdenes de allanamiento y detención.

Uno de los individuos identificados, Juan Pagnotta, se encuentra prófugo al momento. Los últimos aprehendidos han sido trasladados a sede fiscal, mientras que la investigación continúa para dar con el paradero del prófugo.

La noche del conflicto armado

Sarmiento de Junín y Barracas Central era el partido que cerraba la jornada del sábado 8 de marzo, de la fecha 9 del Torneo Apertura, pero de lo que menos se habló en nuestra ciudad fue de fútbol porque la noche estuvo marcada por la violencia.

Se jugaban 26 minutos cuando el árbitro Andrés Merlos decidió parar el encuentro. El principal motivo habrían sido las informaciones que empezaban a llegar desde fuera de la cancha.

Los medios rápidamente se hicieron eco del episodio y reportaron una balacera de no menos de 15 disparos, originada tras la irrupción de una moto, que dejó cuatro personas heridas sin gravedad de vida según pudo corroborar luego la Aprevide.

De acuerdo a las crónicas que empezaron a llegar desde Junín, el origen del incidente se dio por un choque entre los barras de Sarmiento, y los videos de las corridas y la acción policial empezaron a recorrer las redes sociales.

En algún momento se dudó sobre la continuidad del partido pero como los enfrentamientos se dieron a 300 metros de la cancha, fuera de los anillos de prevención, según información oficial, el árbitro y las autoridades policiales decidieron continuar jugándolo.

Sin embargo, la sensación se mantuvo un rato largo, por ejemplo cuando desde la tribuna de Sarmiento arrojaron un palo en dirección al arquero de Barracas Central: Merlos mostró el proyectil y reanudó el encuentro. Como resultado del enfrentamiento, cuatro personas resultaron con heridas leves y debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín.

Juan Pablo Coria (27), con herida en el omóplato derecho; Javier Alexis Cirulli (32), con herida de arma de fuego en la pierna izquierda; Lucas Ezequiel Vera (33), con herida cortante en el cuero cabelludo; y Pablo Óscar Farías (alias "Pokemón"), con herida de arma de fuego en el brazo derecho.

La palabra de la fiscal

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Junín, Pamela Ricci, dialogó con Democracia y expresó su preocupación ante la posibilidad de que se haya filtrado información sobre el mencionado operativo policial.

Según sus declaraciones, esta supuesta filtración habría permitido que algunos de los objetivos del operativo escaparan y se perdieran pruebas importantes. "Podríamos haber arribado a mejores resultados que nos hubiesen permitido efectivizar más órdenes de detención, hallar más armas y elementos importantes para la causa", afirmó Ricci. Sin embargo, la fiscal sospecha que "estas personas habrían estado avisadas de que íbamos a realizar este operativo, es decir, que el procedimiento fue vendido".

Ricci señaló que cuatro de los objetivos del operativo “no se encontraban en la ciudad al momento de realizarse el mismo”, lo que refuerza sus sospechas de que estaban alertados. "Si me preguntas quiénes son capaces yo no lo puedo decir porque no puedo sostener algo así, pero sí puedo decir que siempre se pone en tela de juicio el accionar de la Justicia, pero cuando acciona hay otros integrantes, con otros intereses, y pertenecientes a algún estamento en particular, que de alguna manera filtran información; o alguien que es ‘una mala semilla de algún estamento’", agregó la fiscal.

Desde el área de Seguridad del Municipio se expresaron tras las declaraciones de Ricci. “Hay que ser muy respetuoso del accionar de la Justicia. La fiscal es muy comprometida y muy trabajadora con todo su equipo. A nosotros no nos gusta sobreactuar, ni creemos que corresponda inmiscuirnos en la investigación judicial; lo que podemos hacer es aportar todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, imágenes desde el Centro de Operación y Monitoreo cuando se requieren cámaras, acompañamiento logístico en materia de combustible como lo hicimos por las distintas dependencias. Lo que nos interesa como Secretaría de Seguridad, como representante directo de los vecinos de Junín, de la sociedad civil y de las fuerzas policiales de seguridad o de la propia Justicia, es que las cosas funcionen con orden”, aseguraron.

La reacción oficial

Tras el violento enfrentamiento entre facciones de la barra brava de Sarmiento de Junín, el club rompió el silencio. A través de comunicados oficiales, la institución repudió enérgicamente los hechos, deslindándose de toda responsabilidad y exigiendo a las autoridades medidas contundentes para evitar futuros incidentes.

El presidente del club, Fernando Chiófalo, se dirigió a los socios, aclarando que los sucesos ocurrieron fuera del perímetro de seguridad y que los implicados no son socios del club.

El domingo, un día después de la pelea, desde el club se expresaron mediante un comunicado dado a conocer en redes sociales.

En el mismo, repudiaron "enérgicamente" los hechos de violencia ocurridos el sábado por la noche, calificándolos como "completamente ajenos" a la institución y sus valores. El club exigió que se tomen medidas para evitar la repetición de estos incidentes, reafirmando su compromiso con la paz, el respeto y la convivencia, y rechazando "cualquier forma de violencia".

En tanto, este jueves, el Club Atlético Sarmiento emitió un comunicado del Presidente de la institución, Fernando Chiófalo, dirigido a sus socios; tras los incidentes de violencia ocurridos el pasado sábado 8 de marzo en las inmediaciones del Estadio Eva Perón, antes del partido contra Barracas Central.

En el comunicado, se agradece el compromiso de sus socios y expresa su preocupación por los hechos ocurridos. Sin embargo, aclara que los incidentes se produjeron fuera del vallado perimetral de seguridad dispuesto por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y que los involucrados no son socios del club.

"Este vallado, que delimita el área de seguridad y cuyo control compete exclusivamente a dichas autoridades. Asimismo, los primeros informes indican que los involucrados en estos hechos no son socios del club, sino que se trataría de personas ajenas a nuestra institución", señala el comunicado.

El club también destaca que la seguridad en los espectáculos deportivos es competencia exclusiva de las autoridades estatales, y que el Club Atlético Sarmiento no tiene poder de policía ni facultades para definir o intervenir en la implementación de operativos de seguridad.

A pesar de ello, el club informó que se llevó a cabo una reunión con representantes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Poder Judicial y la Secretaría de Seguridad del Municipio, en la que se solicitó reforzar los controles y extremar las acciones de prevención para evitar la repetición de hechos como los ocurridos recientemente.

"Las autoridades nos aseguraron que se reforzarán los controles y se extremarán las acciones de prevención para evitar la repetición de hechos como los ocurridos recientemente", afirma el comunicado.

Finalmente, el club reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de todos sus socios, simpatizantes y la comunidad en general, y agradece el apoyo de sus socios.