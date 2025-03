Enfrentamiento de barras: hubo 24 allanamientos y la Fiscal Ricci investiga “si ya estaban avisados”

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín llevó a cabo un total de 24 allanamientos – esta madrugada - en el marco de una causa por lesiones en riña, abuso de armas agravado, homicidio agravado en tentativa, tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737 (estupefacientes).

La misma se inició tras el enfrentamiento armado entre facciones de la barra brava del Club Sarmiento de Junín, ocurrido en inmediaciones del estadio Eva Perón el pasado sábado, minutos antes del partido contra Barracas Central.

El procedimiento, que contó con la colaboración de las DDI de Pergamino, Trenque Lauquen y Luján, así como del Grupo de Tareas Operativas (GTO), el Servicio de Apoyo a la Seguridad Urbana (SASU), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería, culminó con la aprehensión de dos hombres y una mujer.

En ese sentido, José Javier Ayala, de 28 años, resultó aprehendido por tenencia ilegal de arma de fuego e infracción a la Ley 23.737; Manuel Luciano Artero, de 36, por el delito de lesiones de riña; mientras que Gabriela Mariana Monticelli, de 40 años, quedó detenida por infracción a la Ley 23.737.

Además, se secuestraron los siguientes elementos: una escopeta calibre 14 marca Centauro; un cartucho calibre 12/70 color verde; prendas de vestir (pantalón jeans, gorra, remera); una mochila negra; un cuchillo; una sierra de mano; y tres plantas de marihuana, con un peso total de 10,234 kilos (tallos y hojas).

Los hechos

Cabe recordar que la investigación se inició tras el enfrentamiento del pasado sábado 8 de marzo, en el que resultaron heridas varias personas y debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" de Junín:

Juan Pablo Coria (27), con herida en el omóplato derecho; Javier Alexis Cirulli (32), con herida de arma de fuego en la pierna izquierda; Lucas Ezequiel Vera (33), con herida cortante en el cuero cabelludo; y Pablo Óscar Farías (alias "Pokemón"), con herida de arma de fuego en el brazo derecho.

En esa ocasión, fueron aprehendidos Pablo Oscar Farías, Joaquín Andrés Torres, Alan Patricio Correa y Hugo García por los delitos de lesiones en riña, agravadas por el uso de armas de fuego, y abuso de armas, agravado por la creación de un riesgo para la seguridad común.

En tanto, Oscar Bono fue detenido por infracción del artículo 5 de la Ley 23.184, sobre Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos.

La DDI Junín, a solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), se encargó de investigar a la facción disidente, logrando identificar a los participantes del enfrentamiento y solicitando las órdenes de allanamiento y detención.

Por otra parte, uno de los individuos identificados como Pagnotta, Juan, se encuentra prófugo al momento.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede fiscal, mientras que la investigación continúa para dar con el paradero de este último.

La palabra de la fiscal

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº4 de Junín, Pamela Ricci, dialogó con Democracia y expresó su preocupación ante la posibilidad de que se haya filtrado información sobre el mencionado operativo policial.

Según sus declaraciones, esta supuesta filtración habría permitido que algunos de los objetivos del operativo escaparan y se perdieran pruebas importantes. "Podríamos haber arribado a mejores resultados que nos hubiesen permitido efectivizar más órdenes de detención, hallar más armas y elementos importantes para la causa", afirmó Ricci. Sin embargo, la fiscal sospecha que "estas personas habrían estado avisadas de que íbamos a realizar este operativo, es decir, que el procedimiento fue vendido".

Ricci señaló que cuatro de los objetivos del operativo “no se encontraban en la ciudad al momento de realizarse el mismo”, lo que refuerza sus sospechas de que estaban alertados. "Si me preguntas quiénes son capaces yo no lo puedo decir porque no puedo sostener algo así, pero sí puedo decir que siempre se pone en tela de juicio el accionar de la Justicia, pero cuando acciona hay otros integrantes, con otros intereses, y pertenecientes a algún estamento en particular, que de alguna manera filtran información; o alguien que es ‘una mala semilla de algún estamento’", agregó la fiscal.