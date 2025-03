Marcelo Loyola: “Continuamos redoblando esfuerzos para cuidar a nuestros vecinos”

El juninense Marcelo Loyola, comisario general retirado de la Policía Bonaerense y quien se desempeñó en el área de Seguridad de los Municipios de Junín, Chacabuco y Chivilcoy, sigue cumpliendo tareas en el Distrito chivilcoyano.

El asesor de Seguridad del vecino Partido, en declaraciones a colegas de Radio del Centro, comenzó destacando que "Desde la Secretaría de Seguridad que conduce el Dr. Arturo Pertosa, continuamos redoblando esfuerzos y articulando las áreas policiales y municipales de Seguridad para cuidar a nuestros vecinos. La articulación involucra a todas las fuerzas policiales y no solamente a los móviles que acuden a las emergencias o llamados al'911', sino todas las dependencias descentralizadas, como Seguridad Vial, Patrulla Rural, Grupo de Apoyo Departamental, Tráfico de Drogas Ilícitas, Centro de Despacho de Comunicaciones y todas las áreas que participan desde la Policía Bonaerense".

Seguidamente, el juninense destacó: "En momentos en los que -a veces- se pone un poco en duda el funcionamiento de la seguridad, quiero resaltar y agradecer el trabajo de los policías, de los efectivos que cuidan al vecino, al efectivo que concurre a un llamado del '911', como asimismo de las emergencias de los ciudadanos. Quiero agradecer al policía que se juega la vida de la misma manera que lo hago extensivo a las áreas municipales de Seguridad: Tránsito, Guardia Urbana y a los voluntarios de Defensa Civil".

A la hora de analizar el déficit que se registra en cuanto a efectivos disponibles en una ciudad con casi 90.000 habitantes, Loyola expresó: "Es muy difícil tener delito cero, cada delito que se comete nos preocupa y nos ocupa, tratando por supuesto de mejorar y redoblar los esfuerzos. Contamos con un Centro de Monitoreo que funciona como una base de operaciones donde se trabaja de manera mancomunada con el '911' y un personal policial al que permanentemente capacitamos para que sean cada vez más profesionales, pero en seguridad -que es tan abarcativa- éstas cosas nunca alcanzan.

Hay que tener en cuenta que hace seis años que Chivilcoy no recibe policías de seguridad, que hay efectivos con licencia por carpetas médicas, personal que se jubila, que tiene algún inconveniente de salud y actúa en desmedro de lo que es la calidad operativa que puede ofrecer la fuerza policial. Lógicamente que desde el Municipio se hacen los reclamos correspondientes, pero no nos quedamos del lado de la queja si no trabajando para motivar a nuestros policías y áreas municipales de Seguridad optimizando los recursos humanos como logísticos conscientes que hoy la sociedad nos necesita".

Finalmente, Marcelo Loyola destacó el sistema de botones antipánico entregados y que forman parte del Programa "Chivilcoy Seguro". Analizó al respecto: "Llevamos más de 900 aplicaciones descargadas, trabajamos a través de distintas instituciones para llegar a comerciantes, productores rurales y por eso, siempre el agradecimiento a las entidades que colaboran. Un hecho muy significativo sucedió en los últimos días del mes de diciembre del 2024, cuando se presentó un proyecto para que el sistema de botones antipánico trascienda a futuras gestiones y pueda ser conservado también por las venideras. El proyecto fue aprobado por unanimidad y desde la Secretaría de Seguridad destacamos tal accionar conscientes que es una cuestión que nos compete a todos como ciudadanos y la aprobación para que el sistema continúe formando parte de las políticas integrales que abarcan a futuras gestiones", completó el juninense experto en Seguridad.