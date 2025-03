Megaoperativo contra la explotación sexual infantil en la Provincia

Un importante operativo denominado "Nueva Era IV" contra delitos de explotación sexual infantil sacudió la provincia de Buenos Aires el pasado 27 de febrero. La Ayudantía Fiscal N°2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del Dr. Luis Brogna, coordinó 25 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo La Matanza, Quilmes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pergamino y San Pedro.

Las investigaciones, que contaron con la participación de la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la División de Delitos Cibernéticos contra Niños, Niñas y Adolescentes y la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, revelaron un entramado delictivo complejo.

Se identificó a 27 adultos, tanto hombres como mujeres, involucrados en la producción, facilitación, distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Según detallaron fuentes policiales, dos sujetos eran los encargados de contactar a menores de 14 años a través de Instagram, propiciando encuentros sexuales con un hombre mayor de edad.

En tanto, otros 12 individuos facilitaban material de abuso sexual infantil a través de plataformas de mensajería y entretenimiento; y diez personas fueron encontradas en posesión de este tipo de archivos.

Por otra parte, se identificaron 495 víctimas en las imágenes y videos secuestrados, incluyendo niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente y material de exhibición de cuerpos desnudos.

Los allanamientos se realizaron en La Matanza: Virrey del Pino, Ramos Mejía, Rafael Castillo, La Tablada, González Catán, Gregorio de Laferrere, Villa Madero, Ciudad Evita, Villa Celina, Villa Luzuriaga y San Justo. También se realizaron procedimientos en Pergamino, Quilmes, San Pedro y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante los procedimientos, se detuvo a tres personas (dos mujeres y un hombre) y se secuestraron: 50 teléfonos celulares, 5 CPU, 6 notebooks, 4 netbooks, 7 pendrives, una Tablet, un módem portátil, un codificador Smart, una consola PlayStation, una computadora All in One, cuatro discos rígidos HDD/SDD, 18 plantas de cannabis sativa de entre 1 y 1,5 metros de altura.