La defensa niega que el imputado haya disparado el arma que mató a Catamarca

Como estaba previsto, ayer comenzó el juicio por jurado contra Cristian Ruiz, imputado de homicidio agravado por uso de arma y lesiones leves, por un hecho ocurrido en Vedia.

Tuvo lugar en el Tribunal en lo Criminal N° 1, donde las partes presentaron sus alegatos iniciales: en el caso de la fiscal consideró probada la acusación de homicidio contra el imputado, mientras que la abogada defensora Anabella Sandoval señaló que no había evidencia alguna de que su defendido haya disparado el arma mortal.

El suceso ventilado en esta oportunidad, fue aquel ocurrido alrededor de la 1.15 el 28 de abril de 2023 en Vedia, en el que resultara muerto Jorge Catamarca (alias Cata o El Gordo), y heridos sus hermanos Oscar “Tati” Catamarca y Carlos “Kity” Cruzate (Tati), en una pelea vecinal.

Elección del jurado

El jurado, compuesto por 12 titulares y 4 suplentes, fue elegido luego de un prolongado proceso que comenzó ayer a las 10, donde estuvieron presentes varias decenas de personas (de Junín y la Región) citadas para ser jurado en este caso, en la sala del sexto piso del edificio de Tribunales.

En principio se fueron decantando los que tuvieran algún impedimento, luego los excusados y finalmente fueron elegidos 18: 12 titulares y 6 suplentes. De los titulares, uno indicó tener relación con uno de los colaboradores de la defensa. Después de varios minutos de debate, fue excusado. Por otra parte, uno de los suplentes adujo que había pertenecido a fuerzas de seguridad y también fue excusado. En concreto, quedaron 6 titulares y 4 suplentes en el jurado.

Cumplida la elección, la jueza a cargo del proceso, doctora Karina Piegari, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1 explicó detalladamente a los jurados en qué consistía la tarea que le competiría, qué podían hacer y qué no, realizando varias advertencias respecto al rol de las partes del juicio, la influencia de los medios periodísticos, de las redes sociales, de sus propias familias y allegados, y la prohibición de hablar sobre este caso con alguien.

Tras un cuarto intermedio de 40 minutos, dando permiso al jurado para ir a almorzar, comenzó el juicio, pasadas las 14.15.

Alegatos de presentación

La fiscal de juicio, doctora Paola Luján, realizó su alegato inicial y se refirió a lo ocurrido el 28 de abril del 2023, a las 1.15. Según su versión de los hechos, hubo una discusión en un kiosco, frente a una plaza de Vedia, y se produce un encontronazo entre el imputado, que estaba con su novia, María Bustos, y Jorge Catamarca. Esa discusión luego siguió en otro domicilio cerca de allí.

Según lo expuesto por la fiscal, Ruiz fue a su casa, tomó un arma de fuego y, a pesar de que su familia le pidió que no fuera a la casa de los Catamarca, se dirigió hasta allí donde efectúa varios disparos, los cuales provocaron la muerte de Jorge y heridas a sus hermanos Oscar Catamarca y Carlos Cruzate, acotando que la novia del imputado, también resultó lesionada, en su maniobra de sacarle el arma a Ruiz, pero como no lo denunció y no se instó a la acción penal.

Siempre refiriéndose al jurado, la doctora Luján dijo que la prueba a exponer durante el juicio les iba a decir qué pasó, mencionando que durante el proceso expondrían los forenses y demás peritos.

Por la otra parte, la doctora Anabella Sandoval, defensora del imputado Cristian Ruiz, quien estaba acompañada por los doctores José María Elisalde y Lucas Luis Emiliano De Ángel, señaló como premisa la frase “la armonía de una familia destruida por una barbarie”, escrita en un pizarrón frente al jurado e hizo referencia a la familia de Ruiz, como gente trabajadora y común, que se vio en medio de una violenta agresión.

Dijo que su defendido era camionero, un hombre de trabajo y que ningún elemento probaba que fue él quien disparó el arma de fuego en cuestión, cuyas balas terminaron con la vida de Jorge Catamarca. La doctora Sandoval aseguró que la defensa tenía “pruebas de calidad” que daban cuenta de ello.

En su relato de los hechos del día de la tragedia, cuenta que después de una larga jornada Cristian fue con su novia María Bustos a un cumpleaños y también se dirigió a un kiosco, que fue entonces cuando apareció Jorge Catamarca, lo empezó a insultar y agredir físicamente, que rompió una botella y con esta lo golpeó en su cabeza, provocando en Ruiz un sangrado.

La defensora apuntó que Ruiz fue a su casa pero salió de ella para alejar el peligro de su familia, aunque igualmente apareció Jorge Catamarca otra vez, esta vez con un arma, que forcejearon, estando también otros Catamarca. Señaló que la novia de Cristian resultó lesionada en la rodilla y que hubo otros heridos también.

La doctora Sandoval aseguró que Cristian quiso evitar una tragedia, ante su mujer baleada y su hija desmayada ante tamaña agresión de los Catamarca, uno de ellos fallecido, luego de ser alcanzado por una bala.

Terminados los alegatos iniciales, paso seguido la jueza Piegari mencionó algunos detalles básicos de la causa, como el día y hora del hecho, los domicilios donde se producen las agresiones y la causa de muerte de Jorge Catamarca: por disparo de arma de fuego, calibre 22, cuyo proyectil impactó en la zona hemiclaviculal izquierda, afectó al pulmón, costillas, provocando un hemotorax, que ocasionó su muerte.

Dijo que todos los heridos fueron asistidos por médicos de turno de centro asistencial, incluso María Bustos, novia del imputado, que fue herida de bala en una de sus piernas pero que no instó a la acción penal por lo cual fue desistida por la fiscal. El resto de los lesionados son los hermanos de la víctima, Oscar Catamarca y Carlos Cruzate, y el propio imputado con herida en cuero cabelludo y fractura en una de sus manos.

Acotó que entre los elementos secuestrados en el domicilio de los implicados, figuraba la pistola calibre 22 que había sido disparada y una pala. Apuntó que Jorge Catamarca recibió un disparo mortal con esa misma arma de fuego.

El juicio continuó con la presentación de los testimonios de familiares, allegados y hoy seguirá con las declaraciones de los forenses y otros peritos que intervinieron en la causa, y eventualmente los alegatos finales del juicio.

Posteriormente, la jueza Karina Piegari informará sobre el día en que se presentará la decisión del jurado, si consideran probada la culpabilidad del imputado o no, y eventualmente si Ruiz es hallado culpable, la calificación del delito y la pena a cumplir.