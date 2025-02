Amplio operativo para controlar la presencia de equinos sueltos en la Ciudad

Efectivos de Patrulla Rural y personal de Control Ciudadano del Municipio realizaron un operativo en diferentes zonas de la ciudad, con el fin de detectar la presencia de equinos sueltos o en condiciones peligrosas.

El mismo, se llevó a cabo en el marco de la vigencia de la ordenanza Nº 8357, sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante, que limita la presencia de animales del ganado mayor o menor, en vías o espacios públicos urbanos o suburbanos.

Al respecto, Lisandro Benito, titular de la secretaría de Seguridad del Municipio, precisó que este operativo "Es una continuidad de un trabajo que se viene haciendo en el marco de lo que era la ley de tránsito. Nos faltaba una normativa local y en esto quiero destacar el trabajo del Concejo Deliberante, de todos los bloques, donde tras una iniciativa del edil Lautaro Mazzutti, se siguió trabajando con los distintos bloques. Nosotros hicimos aportes también a esa ordenanza y hoy este operativo ya se da en el marco de la misma, que el Ejecutivo promulgó y reglamentó".

Recaudos para que se realice con seguridad

En tanto, la oficial principal Analía Villaseca, titular del Comando de Patrulla Rural, explicó: "Nosotros tenemos algunos efectivos que están más empapados en el tema del manejo de animales y para este operativo, preparamos los móviles, sumamos más personal porque los lugares donde fuimos, justamente como decía (Lisandro) Benito, están en zonas urbanas. Además, contamos con el carro que nos brindó el Municipio para este tipo de trabajo. En definitiva, tomamos todos los recaudos para que todo se haga con seguridad, para los animales y para los transeúntes".

Llovet: "Cuidado de los animales y de las personas"

En tanto, Manuel Llovet, secretario general del Municipio, aseguró que "Este operativo y la ordenanza vigente en Junín, apuntan al cuidado de los animales y también de las personas, en definitiva, con el orden de la ciudad y eso debe ser responsabilidad de todos. Hay una cuestión general de la falta, de no acatar las normas, de no acatar las leyes, digo, no es solamente caballos en la vía pública, también los vecinos que no usan el casco cuando van en la moto, vecinos que tiran basura donde no corresponde, vecinos que cruzan en rojo", dijo Llovet.