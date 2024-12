Horror en Santiago del Estero: un policía mató a su hija y a su ex suegra, hirió a otros familiares y se suicidó

Un policía de Santiago del Estero mató a su hija de un año y a su ex suegra, hirió a otros familiares y se suicidó. Su otro hijo, de 9 años, logró escapar y dar aviso a los vecinos y a la Policía.

El estremecedor caso sucedió en el barrio El Triángulo de Monte Quemado el viernes pasado cuando personal de la Comisaría Comunitaria Nº22 fue alertado de que un hombre asesinó a parte de su familia y luego se suicidó.

De manera inmediata los policías acudieron a la vivienda, donde hallaron los cuerpos sin vida de Nicolás Ábalos, su hija y su ex suegra. Además, se comprobó que también intentó asesinar a su ex pareja, a su otro hijo y a su ex suegro, quienes lograron sobrevivir.

“El asesino usó dos pistolas y tenía un cargador extra en el bolsillo. Disparó con las dos armas, por eso había dos calibres en el lugar”, informó el fiscal Santiago Bridoux.

Según se detalla en la investigación, Ábalos y Lorena Navarro, su ex mujer, tuvieron una discusión y ella “volvió pidiendo auxilio a la casa de sus padres, cerró la puerta y dijo que él venía con el arma. De repente, rompió la puerta y acribilló a toda la familia”.

“Testigos vieron que le disparó al hijo de 9 años, que salió solo con lesiones en la pierna y está fuera de peligro. El nene logró escapar y se cubrió detrás de un auto, mientras que Nicolás volvió a la casa y se pegó un tiro en la cabeza”, continuó el fiscal en diálogo con TN.

Acerca de la salud del niño, confirmaron que está fuera de peligro, mientras que Navarro y su padre están internados en estado reservado.

Por el momento no hay una hipótesis firme, ya que los investigadores siguen detrás de dos presunciones. Una que los asesinatos ocurrieron por la pelea y otra que fue premeditado.